♦️ قاتل الصامت للمنظومة الكهربائية♦️

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

مما يتسبب بانهيار منظومة التيار الكهربائي ، و خصوصا في ساعات النهار عندما يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة هو عدم الترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية ، و الإسراف في استخدامها و الذي يعتبر القاتل الصامت لها .

ان الاسراف في استخدام لطاقات الدولة ، محرما شرعا ، و لا يوجد نص يحلل ذلك.

كما ان الترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية ، أمر في غاية الاهمية حيث يعتبر حلا لكثير من المشاكل و هو ضروري جدا ، و مفهوم الترشيد لا نقصد به أن تجلس في الظلام ، انما القصد منه استخدام الكهرباء بشكل متوازن لا تسرف و لا تبخل ، و الترشيد معناه هو الاستعمال الامثل للموارد ، و ان الترشيد باستخدام الكهرباء هو الطريق الامثل لتحقيقة تنمية مستدامة هدفها حفظ حقوق الافراد في الحاضر و المستقبل .

حيث ان الترشيد لا يهدف الى التقتير ابدا ، و انما الاستعمال الراشد للامور ، اي الاستخدام العقلائي ، فنهدف من الدعوة لترشيد باستخدام الكهرباء هو :

الاستفادة منها باساليب ذات فعالية اكبر لتجنب إهدارها ، و لا نعني المنع المطلق من الاستخدام .

ان ترشيد في استخدام الكهرباء ، يحقق فوائد جمة سواء كانت فوائد اقتصادية أم مجتمعية ، إذ يساهم الترشيد في استخدام الكهرباء بإنقاص قيمة دفع فواتير الكهرباء من جهة ، و من جهة اخرى الحفاظ على المصدر اساسي للحفاظ على الطاقة في دولة و استغلالها في الطرق المثلى ، و لذلك فإنه من اللازم نشر ثقافة الترشيد بين الناس و زيادة و عيهم حول هذا الامر المهم .

اذن يكشف الاسراف و التبذير باستخدام الكهرباء ، عن عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن و المواطن ، و الا واقعا ملموسا ، ان حب الوطن و المواطن في الحفاظ على ثرواته و استقرارها و ديمومتها الى افراد الشعب الاخرين .

و من هنا نهيب بالمواطنين الكرام الترشيد باستخدام الكهرباء لانه فيه رضا الله تبارك و تعالى و من مصاديق الشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن و المواطنين .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه