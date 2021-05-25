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♦️ قاتل الصامت للمنظومة الكهربائية♦️


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

 مما يتسبب بانهيار منظومة التيار الكهربائي ، و خصوصا في ساعات النهار عندما يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة هو عدم الترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية ،  و الإسراف في استخدامها و الذي يعتبر القاتل الصامت لها .

 ان الاسراف في  استخدام لطاقات الدولة ، محرما شرعا ، و لا يوجد نص يحلل ذلك.

كما ان الترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية ، أمر في غاية الاهمية حيث يعتبر حلا لكثير من المشاكل و هو ضروري جدا ، و مفهوم الترشيد لا نقصد به أن تجلس في الظلام ، انما القصد منه استخدام الكهرباء بشكل متوازن لا تسرف و لا تبخل ، و الترشيد معناه هو الاستعمال الامثل للموارد ، و ان الترشيد باستخدام الكهرباء هو الطريق الامثل لتحقيقة تنمية مستدامة هدفها حفظ حقوق الافراد في الحاضر و المستقبل .

حيث ان الترشيد لا يهدف الى التقتير ابدا ، و انما الاستعمال الراشد للامور ، اي الاستخدام العقلائي ، فنهدف من الدعوة لترشيد باستخدام الكهرباء هو :

 الاستفادة منها باساليب ذات فعالية اكبر لتجنب إهدارها ، و لا نعني المنع المطلق من الاستخدام .

ان ترشيد في استخدام الكهرباء ، يحقق فوائد جمة سواء كانت فوائد اقتصادية أم مجتمعية ، إذ يساهم الترشيد في استخدام الكهرباء بإنقاص قيمة دفع فواتير الكهرباء من جهة ، و من جهة اخرى الحفاظ على المصدر اساسي للحفاظ على الطاقة في دولة و استغلالها في الطرق المثلى ، و لذلك فإنه من اللازم نشر ثقافة الترشيد بين الناس و زيادة و عيهم حول هذا الامر المهم .

اذن  يكشف  الاسراف و التبذير باستخدام الكهرباء ، عن عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن و المواطن ، و الا واقعا ملموسا ، ان حب الوطن و المواطن في الحفاظ على ثرواته و استقرارها و ديمومتها الى افراد الشعب الاخرين .

و من هنا نهيب بالمواطنين الكرام الترشيد باستخدام الكهرباء لانه فيه رضا الله تبارك و تعالى و من مصاديق الشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن و المواطنين .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

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