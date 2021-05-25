بالجلفي..مشيجيخات مخابراتية..!

عباس الزيدي ||

سبحانه الله اليوم صارت هواي شغلات وحدة منهن:

اختطاف صحفي والزلمة بالاصل معارض من بيلاروسيا.. راكب بطيارة لشركة رايان آير الطيارة طارت من اليونان ورايحة لتوانيا

واجت برقية تكول..اكو بنص الطيارة قنبلة وتحول مسار الطيارة بقدرة قادر من لتوانيا إلى بلاروسيا وبعد اتعرفون بقية السالفة اشلون الويلاد خنبواعلى الزلمة المعارض الصحفي وجتفوه موش مثل جماعة إقليم مسعود والسفارة وخلية المخابرات الإماراتية... يصكون

وهاي السالفة ذكرتني بتركيا من جانت تعيش ربيع صداقتها مع الموساد الصهيوني اشلون ساعدها بالتعاون مع السي اي ايه باختطاف المعارض الكردي عبدالله اوجلان من الطيارة وهذا الزلمة زعيم حزب العمال وجناحه الpkk ولازال مسجون بتركيا... اي وعلي لهسه لا إفراج ولاتخفيف محكومية ولاهيومن رايس وشوف عينكم تركيا واهكين باكرادهم حمس بالطيارات قصف وبنص الاراضي العراقية ولا الخكومة ولا الاقليم ولا اولاد السفارة تنفسوا مايعرفون بس ....برا برا

والشغلة الثانية الانقلاب بدولة مالي مو مثل ما صار من فلم هندي باختطاف الثورة المصرية وجابوا السيسي عينك.... عينك

ولامثل ما صاربالسودان اشلون جابت السعودية والامارات المجلس العسكري وخلت حمدوك كبل بوجه لإسرائيل والتطبيع

هذوله اهل دولة مالي خوش زلم

كظوا ريس الجمهوية وياه ريس الوزراء

اثنينهم موش واحد ...والعباس ذبوا فلك

وخليتهم...واجيت

اكول ... جا ... اشماله حظي