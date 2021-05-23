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وخزي اخر يضاف الى عرب الخنوع..!


 

الدكتور عبد القهار المجمعي  ||

 

كنت ولازلت اقول أن الكثير من سنة الخليج وأهلي في العراق ممن خذلوا فلسطين السنية هم مشروع أمريكي إسرائيل شاء من شاء وأبى من آبى! من حيث يشعرون ومقتنعين بمشروع العمالة او لا جهال يضحك عليهم مثل سعد البزاز او ممن يرتبط بتلك الدائرة النجسة فكريا .

خزي لا استطيع الدفاع عنه وهو يظهر اهلي السنة باقبح مظهر خانع مخزي لم تحرك الصواريخ التي مطرت طوال عشرة أيام على رؤوس المسلمين والمسلمات السنة ممن كان العدو الغاصب يمس اجسادهن الطاهرة والتي لا ينتمي لها شرف الكثير من المسؤولين من سنة العراق والخليج بائعي الشرف!

إلا تلك الدولة التي كم حاول حلبوسيها وكربوليها وبزازها وعانيها وهاشميها وغيرهم تشويهها والنيل منها لكنها معادلة الحق التي كم كلمنا عنها الشيخ مهدي الصميدعي والبصير خالد الملا ومثل فخر السنة الشيخ ماهر حمودي اللبناني الذي يقف بشرف مع إيران الإسلامية وهي تذود عن شرف السنة وتمنح غزة كل ما امكنها من قوة لتقف غزة وابطال المقاومة الفلسطينية الذين كانوا منتهى الوفاء في شكر إيران ومسؤولي سنة العراق الجبناء منتهى الضعة واللاشرف!

إيران الشيعية تساعد وتدعم وتقاتل الى جانب حماس السنية، سليماني صاحب فكرة انفاق غزو وعقلها المدبر..الصواريخ الإيرانية الشيعية كانت سلاحا فتاكا بيد الحمساويين السنة..لا ايران صارت سنية ولاحماس صارت شيعية..الإسلام أنتصر.

يا خيبتكم يا إعلاميو السنة ومدونيها..الإسلام توحده الصواريخ الإسرانية الشيعية بأيادي أبطال السنة الأنقياء

لذا اعلنها بعد العز والفخر الذي تكلل بسبب إيران أن إيران امتدادي وملاذ كل شريف ينتفض لغزة .

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