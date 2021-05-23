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أين ذهب الجميع؟!


 

قاسم آل ماضي ||

 

 أين ذهب الموساد الاسرائيلي؟ أين ذهبت الأقمار الصناعية؟ أين ذهبت طائرة الاستطلاع التي هيي بحجم الذبابة او على  شاكلتها؟ حتى  كدنا ان نمنع قتل الذباب في بيتنا من خشية ان  تكون طائرة استطلاع  لدولة عظمى  فتحل الكارثة بنا ولكننا  تراجعنا خوفاََ من سخرية الزوجة واالاولاد.

اين ذهبت اجهزة التصنت التي تسمعك  تتحدث بهمس مع الزوجة  الاخرى؟ الزوجة السرية، عبر الهاتف.. ولاتسمعك الزوجة الاولى التي ترقد بجوارك وهي تحلم وتنعم بوفاء الزوج؟؟

  أين الموساد الذي لا يعرف احد من هم حتى زوجاتهم الى ان يعثر احد احفاذهم على  بطاقة الوظيفة صدفة  في قبو المنزل وهو يبحث عن شئ ما كما كنا نشاهد في افلام هوليود؟؟؟

أين ذهب هؤلاء عن الحماسيون وشركائهم  الايرانيين  واللبنانيين و و؟؟

ان صواريخ بهذا العدد وبتلك  الكثافة تحتاج إلى  مساحة واسعة  وإمكانيات كبيرةواعداد ثم  اعداد ثم اعداد!!

كيف لم تكشف؟

ثم ذهبت  الفقاعة  الجديدة التي من اجلها يقبل قادة بعض العربان يد العم سام للحصول عليها لكي ينعموا  بالأمان الموهم ويخلعوا كل   ملابسهم  الئ ان تكشف كل العورات..

أين ذهب الجميع  كل هذا  لم  يصمد امام صواريخ  صنعت ربما من بقايا  سيارات قديمة  او خردة معمل للحدادة ولكن فكر  وهمة اتباع مدرسة اهل البيت ازاحت  كل تلك الخرافات

 وغسيل ادمغة العرب  بأفلام سوبر مان وأفلام جيمس بوند وغيرها من تخاريف الموساد والتطور التكنلوجي الذي ارعب حكام البترول.

لقد ازاحت الصواريخ السنية التي صنعت بعقل و تكنلوجيا  الشيعية  كل ذلك الهراء واصبح الخط المقاوم الرافضي واقع نعيشه وحجر زاوية في معادلة القوى.

 وأصبح اقزام التطبع  منبوذين من كل الأطراف وحتى من الصهاينة أنفسهم بعد  فشلهم في تضليل الشعوب وخداعهم  بالانسيابيات والروتينات لهدم الأسرة و المجتمع وصارت قنواتنا  وقنوات الجميع تتناقل اخبار المقاومة بكلام الصدق.

 ووعدهم الحق ..

افاق العالم اليوم من سحر الساحر وادرك ان الخيار بيد الشعوب المقاومه وهم الغالبون.

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