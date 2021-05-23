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هل تقوم  إسرائيل باغتيال بايدن..؟!

90 2021-05-23

 

عباس الزيدي ||

 

بعد المكالمة القظة والقاسية  للرئيس الأمريكي جو بايدن لنتنياهو  رئيس وزراء  الكيان الصهيوني لغرض إيقاف  العدوان على غزة ..... هذه المكالمة تعيد إلى الأذهان

حادثة اغتيال  كنيدي  حيث تم تكذيب  قصة  راون

وظهرت  أسباب جديدة لاغتياله   آنذاك مع جملة من الأسباب الأخرى تجعل    الشبهات تحوم   وتتهم الكارتل  اليهودي بأنه يقف   وراء عملية الاغتيال تلك

ومن تلك الأسباب..... ما يخص القضية الفلسطينية  والعلاقة الطيبة  بين كنيدي  وبين جمال  عبد الناصر  والمراسلات بينهما والاتفاق على عودة اللاجئين  الفلسطينين  وتعويضهم  عام 1961  وكذلك الاعتراض على تحويل نهر الأردن

ومخاطبة  الأمم  المتحدة  للقيام  بدورها فيما يخص ذلك

تلك المواقف للرئيس كنيدي كانت من أهم الأسباب التي عجلت  من اغتيا له 

اليوم  وبعد المكالمة  القاسية   والضغط الأمريكي على إسرائيل لإيقاف  عدوانها  على غزة

مع الضغط الأمريكي  بالتهديد لإيقاف المساعدات المالية وايقاف المساعدات  العسكرية للاسلخة الحديثة   بما فيها  القبة الحديدية    وكذلك إيقاف مشروع الديانة الإبراهيمية  وايضا إيقاف صلاحيات إسرائيل للعمليات العدائية  النوعية  التي تقوم بها وتحجيم دورها في الناتو في القيادة الوسطى وغيرها من الضغوط   التي استخدمتها  واشنطن للضغط على نتنياهو

كل ذلك ربما يدفع إسرائيل لاغتيال  جو بايدن والتنسيق مع الرئيس السابق  دونالد ترامب 

امريكا لاتفرط بالكيان الصهيوني  ولكنها تعرضت للإحراج الكبير  أمام العالم والرأي العام المحلي في الداخل  الأمريكي والعالمي  أيضا  

سيما وأن عمليات القصف الوحشية وعمليات  الإبادة الإجرامية  التي قامت بها إسرائيل في غزة  جرت بأسلحة أمريكية  التي فتكت  بالأطفال والنساء،    والعوائل المدنية الآمنة  . وجرى ذلك على مرأى ومسمع من العالم  وبصورة استعراضية  انتقامية مباشرة  عبر وسائل الأعمال.

وامريكا تنادي بحقوق الإنسان وحرية التعبير و حق الشعوب بتقرير المصير وغيرها

بمعنى أنكشف خداع امريكا   وشعاراتها  أمام العالم مما اضطر  بسببه  الرئيس الأمريكي   إلى تلك الوسائل للضغط على إسرائيل   مع تعنت  نتنياهو وبالتالي شكل المكالمة القاسية 

كذلك كان للمظاهرات التي  طافت  دول العالم وخصوصا أوربا والضغوط التي تعرضت لها تلك  الأنظمة  الصديقة لامريكا والمطالبة  بالوقف  الفوري  لتسليح الكيان الصهيوني

كذلك المظاهرات التي شهدتها  المدن الأمريكية   وضغط الراي العام الامريكي وايضا موقف الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي بشأن الموقف من إسرائيل  وعدوانها على غزة وقمعها لجميع الفلسطينين

نحن لا ننسى دور  اللوبيات  الصهبونية والمؤسسات الضاغطة  في امريكا  وتأثيرها على مراكز صنع القرار هناك  بل تحكمها  في مسار الانتخابات ومن لم يقدم   الولاء والطاعة من المرشحين إلى المؤسسة الصهيونية  لا يمكن أن يفوز بالرئاسة  وهذا يسري على  الحزبين الديمقراطي والجمهوري

أضف إلى ذلك .... شعرت امريكا أن  الوضع ربما يخرج عن السيطرة أن  طال زمن العدوان وربما تتدخل أطراف خارجية أخرى لمناصرة الشعب  الفلسطيني  يهدد بزوال إسرائيل من الوجود ابنتها المدللة

وهذا كان خارج تفكير و  طموحات نتنياهو    الذي ذهب نحو  هذه الحماقة والمجازفة دون أن يدرك خطورة الموقف التي تداركته  واشنطن  بوقف العدوان

ويبقى السؤال ..... هل  يسكت اللوبي الصهيوني  دون أن يتخذ موقفا من جو بايدن مماثلا  لما اتخذه سابقا 

 بمعنى .....هل  يتكرر سيناريو اغتيال كنيدي ....؟؟؟

هذا ما سوف  يكشفه  قادم الأيام

فانتظروا  ..... اني معكم من المنتظرين

 بعيدا عن الموضوع _ محمود عباس وسلطته لا مستقبل ولا وجود لهم

فلسطين تنهض من جديد

والقدس أقرب

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