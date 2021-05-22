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الم تكن معجزة ؟!


 

سلام الطيار ||

 

الكتاب والباحثون في الاعلام والتاريخ والمجتمع هل لديكم معلومة او وثيقة او غيرها تقول ان ماحدث خلال العشرة من الايام الماضية له مثيل في اجتماع البشر المختلف في دينه وعقيدته وثقافته وقوميته وجغرافيته يجتمع لامر واحد يجتمع لنصرة فئة قليلة على ارض صغيرة محاصرة من الاخوان قبل الاعداء؟!

اجتمعت الدنيا لنصرة من كان مصنف بالإرهاب؟!

اجتمعت الدنيا بشكل لا يقبل غير المفاجئة في الحرب وقوانينها من حيث قواعد الاشتباك والتفوق والعدة والعدد حيث كانت بين. جيش دولة مدعوم من جيوش كبيرة وبين فصائل محاصرة مدعومة من دولة محاصرة

الحديث عن المفاجيء تطول قوائمه من شعب كان اليقين وليس الظن يحسبه خارج المعادلة والمسمى داخل الخط الاخضر و داخل الكيان الغاصب وبالأخص الشباب منه خرج من بين كل ماقيل عنه سلاح كان اشد على العدو من الصواريخ!

ومن هذه المفاجئات ارض صغيرة تحسب بالأمتار حين تقصف ويدمر من على ظهرها وبطنها المسمى بمترو حماس اي الإنفاق وبعد كل هذا تخرج الصواريخ رؤسها وتنطلق وفي بعض الاحيان يحدد الزمان والمكان للتحدي.

كل شيء في هذه الايام القصيرة من المواجهة مفاجئات في كل شيء المقاومة وفي داخل دولة اليهود والوحدة في تأييد المقاومة وأسلحة المقاومة والتأييد العالمي في كل بقاع العالم

لابد ان هناك شيء خارج القوانين والقياسات والسياسات.

لم اجد اي شيء منذ ثلاث ايام وانا اتابع بدقة هذه الامور الخارقة للقوانين الا شيء واحد جواب ما ابحث عنه ولا يمكن ان يكون غير ذلك الا وهو دعاء الامام الخامنئي دام ظله وبركته على الاسلام والمسلمين في النصرة والانتصار فجاء كل هذا.

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