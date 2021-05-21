حسب توقيت غزة..دون قيد أو شرط

عباس الزيدي ||

عندما تكون المقدمات صحيحة من الطبيعي أن النتائج تكون على افضل ما يكون التوكل على الله والصدق والإخلاص للقضية والاستحضارات الجيدة

التخطيط الدقيف لإدارة المعركة الانضباط والالتزام والصبر والصمود وحدة القراروالتنسيق مع وحدة الصف ،

كل ذلك من متطلبات النصر هو العيد إذن حيث دخل المنتصرون بتكبيرات العيد حسب توقيت المقاومة .

لهم هلالهم الخاص المطرز بالدماء والتضحيات هلال المجاهدين لا يراه الجبناء والمطبعين دون قيد أو شرط ذليلة خاسرة خاسئة منبوذة ملعونه مهزومة.

هي إسرائيل اللقيطة خرجت الغاصبة خرجت من عدوانها وهي تجر أذيال الخيبة أكثر من ملياري دولار خسائرها خلال إحدى عشر يوما من عدوانها على غزة, ناهيك عن الخسائر الأخرى.

ولعل من أكبرها انقسام مجمتعها ونظامها ومؤسساتها قلنا سابقا أن الكيان الصهيوني لن يتجراء على شن عدوان و سوف يعيد حساباته في كل خطوة لان الكلفة ستكون باهظة

اذا ما سولت له نفسه في حماية أخرى ستكون النتيجةتحرير القدس وكامل الاراضي الفلسطينية حسب توقيت .... المقاومة