ماذا حققت المقاومة من حرب اسبوعين؟!

سلام الطيار ||

· مختصر بسيط وسريع

قوة وقدرة محور المقاومة في كشف ضعف الدول النووية القوية المدعومة من كل دول الشرك والكفر

قوة وتأثير الجمهورية الاسلامية في المعادلة الدولية

صواريخ وصلت الى جميع أراضي فلسطين المحتلة

فشل في اجهزة المخابرات بجميع أصنافها في تحديد مكان الإطلاق

انفجار قنبلة اكبر من الصواريخ داخل فلسطين خروج شباب فلسطين موحدين رافضين الاندماج بما يسمى دولة اسرائيل

وقوف احرار العالم مع قضية تصور المطبعين انها انتهت والمفاجئة هذا السيل الهادر من البشر في كل العالم يقف مع المقاومة

الخوف والرعب داخل احياء اليهود من صواريخ المقاومة وتكذيب كل ادعاءات حكومتهم في الأمن والأمان

المستقبل لاسرائيل ان تحسب الف والف والف حساب لمحور المقاومة من لبنان الى العراق مرورا باليمن وسوريا اما راعية هذا المحور جمهورية ايران الاسلامية فهذا له حساب اكبر

ألبست المطبعين ثوب الذل والخزي والعار

· إسماعيل هنية يشكر الجمهورية الاسلامية على دعمها بالمال والسلاح والتقنية

من غزة الناطق باسم سرايا القدس ابو حمزة يشكر الجمهورية الاسلامية ويجعلها شريكا في هذا النصر لما قدمته من دعم لها

اما بعض قادة الصدفة ممن يحسب على الشيعة يحاول بكل جهد وفن وغباء وعندما يزداد حماقة في فهم الوطنية لايشكر ولا يسكت بل يقول لانريد تدخل في شؤوننا لا من امريكا ولا من ايران نرفض الجميع

الاحمق يساوي بين يزيد لعنه الله والحسين عليه السلام

كما قالوا سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين ماذا تختلف عن أولئك ايها الاحمق اللاهث كالكلب وراء الدنيا