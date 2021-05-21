المقالات

ماذا حققت المقاومة من حرب اسبوعين؟!


 

سلام الطيار ||

 

·        مختصر بسيط وسريع

قوة وقدرة محور المقاومة في كشف ضعف الدول النووية القوية المدعومة من كل دول الشرك والكفر

قوة وتأثير الجمهورية الاسلامية في المعادلة الدولية

صواريخ وصلت الى جميع أراضي فلسطين المحتلة

فشل في اجهزة المخابرات بجميع أصنافها في تحديد مكان الإطلاق

انفجار قنبلة اكبر من الصواريخ داخل فلسطين خروج شباب فلسطين موحدين رافضين الاندماج بما يسمى دولة اسرائيل

وقوف احرار العالم مع قضية تصور المطبعين انها انتهت والمفاجئة هذا السيل الهادر من البشر في كل العالم يقف مع المقاومة

الخوف والرعب داخل احياء اليهود من صواريخ المقاومة وتكذيب كل ادعاءات حكومتهم في الأمن والأمان

المستقبل لاسرائيل ان تحسب الف والف والف حساب لمحور المقاومة من لبنان الى العراق مرورا باليمن وسوريا اما راعية هذا المحور جمهورية ايران الاسلامية فهذا له حساب اكبر

ألبست المطبعين ثوب الذل والخزي والعار

·        إسماعيل هنية يشكر الجمهورية الاسلامية على دعمها بالمال والسلاح والتقنية

من غزة الناطق باسم سرايا القدس ابو حمزة يشكر الجمهورية الاسلامية ويجعلها شريكا في هذا النصر لما قدمته من دعم لها

اما بعض قادة الصدفة ممن يحسب على الشيعة يحاول بكل جهد وفن وغباء وعندما يزداد حماقة في فهم الوطنية لايشكر ولا يسكت بل يقول لانريد تدخل  في شؤوننا لا من امريكا ولا من ايران نرفض الجميع

الاحمق يساوي بين يزيد لعنه الله والحسين عليه السلام

كما قالوا سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين ماذا تختلف عن أولئك ايها الاحمق اللاهث كالكلب وراء الدنيا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنتصار غزّة : الدلالات و النتائج 
عمامة توسدت الصبر!!
المقاومة الفلسطينية قوة ثابتة وهدنة اليهود غير صادقة..
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
الانتصار اشراقة مهدوية ..
حسب توقيت غزة..دون قيد أو شرط
المطبعون الجدد في خندق إسرائيل الصهيونية
ماذا بعد وقف إطلاق النار؟!
سيف القدس سيف الإسلام
قصعة الجيش مقدسة..فلا تنتهكوا حرمتها بفسادكم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك