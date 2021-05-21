الفلسطينيون أدّبوا الصهاينة وأعادوا رسم خريطة بلادهم

محمد صادق الحسيني ||
- هذا ما حصل بالضبط منذ ١٠ ايار حتى الساعة..
- الشيخ جراح انتصر على تل ابيب
- القدس والاقصى انتصر على المستوطنين
- غزة والفصائل انتصروا على نتن ياهو
- الضفة الغربية انتصرت على اوسلو
- فلسطين التاريخية انتصرت على "اسرائيل"
- الشعب الفلسطيني توحد حول القدس
- محور المقاومة تعزز حول فلسطين
- حماس عادت للاسد عبر بوابة القسام
- العالم كله سيركع امام شهداء سيف القدس
- العرب انتصروا على الجامعة العبرية
- الاسلام انتصر على اليهودية الصهيونية.
عاشت فلسطين حرة عربية
تحية اجلال واكبار لشهيد القدس الحاج قاسم سليماني والقادم من التحولات هو المنازلة الكبرى قاب قوسين او ادنى.
القدس اقرب والكيان الى زوال
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