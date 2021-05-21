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الفلسطينيون أدّبوا الصهاينة وأعادوا رسم خريطة بلادهم


 

محمد صادق الحسيني ||

 

- هذا ما حصل بالضبط منذ ١٠ ايار حتى الساعة..

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- العرب انتصروا على الجامعة العبرية

- الاسلام انتصر على اليهودية الصهيونية.

عاشت فلسطين حرة عربية                         

 تحية اجلال واكبار لشهيد القدس الحاج قاسم سليماني والقادم من التحولات هو المنازلة الكبرى قاب قوسين او ادنى.    

القدس اقرب والكيان الى زوال

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