القسام ضربات استعراضية وصواريخ غير فاعلة؛ للمنصفين..كيف يكون الفاعل؟!

عباس الزيدي ||

ليس من الإنصاف أن يساوي الخبراء بين القدرات والامكانيات التي يمتلكها الكيان الصهيوني وبين وماتمتلكه فصائل المقاومة كل من كتائب القسام وسرايا القدس على كافة المستويات خصوصا القدرات الهجومية والدفاعية

وحتى على مستوى الدقة والقدرة التدميرية ناهيك عن وسائل الرصد والتعقب ومجال الاستخبارات عموما والأقمار الصناعية والحرب الإلكترونية بالإضافة إلى مستويات وتنوع الاسلحة برا وجوا وبحرا وجوفضائية

واذا كانت المقارنة من مقياس ( عشر درجات )، فإن النسبة أقل من ( واحد )، مقابل (عشرة) ولكن .....

هذه الصواريخ ذات المدى والقدرة المحدودة والاعداد القليلة قبالة الترسانة الكبيرة التي يمتلكها العدو الصهيوني والتي يعتبرها (تلك الصواريخ )، غير فاعلة استطاعت

1_ الصمود والنصر وتحقيق توازن الرعب

2_ أخرجت أكبر منظومة دفاعية عن الخدمة (القبة الحدبدية) وبالتالي التأثير على سوق السلاح العالمي

3_ أثرت تأثيرا مباشرا على حركة الطيران في المنطقة وخصوصا على مطارات العدو الاسرائيلي سواء في الإقلاع أو الهبوط بل في سائر حركة المواصلات الأخرى البرية والبحرية

4_ جعلت أكثر من سبعة مليون صهيوني داخل الملاجئ ولم يغادروا تلك الملاجئ الا لساعات محدودة

5_ أضرت أضرارا كبيرا في الجانب السياحي الذي نعتمد عليه دويلة إسرائيل بشكل كبير ليس على الجانب الاقتصادي فحسب بل على المستوى السيا سي والدعائي والعقائدي

6_ هذه الصواريخ محدودة القدرة والمدى جعلت من إسرائيل أن تعيد حساباتها في المواجهة المباشرة مع اي طرف من أبناء محور المقاومة لان كلفة تلك المواجهة ستكون كبيرة ومكلفة وربما مجازفة بعدم الوجود وإزالة إسرائيل لذلك ستعتمد على المواجهة غير المباشرة من خلال العبث والتخريب غير المباشر وفي هذا الإطار بعد توقف العدوان على غزة سيكون كل من العراق ولبنان ملعبا وساحة للموساد الإسرائيلي ومن تحالف معه (مظاهرات وتخريب وعبث امني ... الخ )

7_ تلك الصواريخ أحيت القضية الفلسطينية بعد أن كادت أن تكون نسيا منسيا وركلت صفقة القرن ومشروع الديانة الإبراهيمية وجعلت المطبعين يعيدون حساباتهم لان إسرائيل لم تستطيع الدفاع عن نفسها فكيف بها الدفاع عنهم

8_ هذه الصواريخ أعادت للامة هيبتها ورسخت للمقاومة الاعتداد بنفسها وان لاخيار ....كخيار المقاومة

9_ كشفت تلك الصواريخ وبشكل كبير عن اجرام وارهاب الكيان الصهيوني وإعادت للذاكرة المجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية مما يترتب بل ترتب على ذلك الأحياء آثار كبيرة سيكشف عن الكثير منها في قادم الأيام

السؤال المحور والجوهري .... هو

تلك الصواريخ ذات القدرة المحدودة كانت تلك نتائجها للوهلة الأولى

فماذا تكون لو اجتمعت قدرة وامكانيات كل أبناء محور المقاومة...

هل ستبقى إسرائيل.....

ام سنصلي في القدس .؟؟؟؟

فانتظروا .... اني معكم من المنتظرين .....!!!!!

انا شيعي

إذن انا ..... مقاوم