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صواريخ المقاومة تغلق أجواء فلسطين المحتلة


 

متابعة ـ ياسر الربيعي ||

 

 شركات الطيران العالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

رام الله: علّقت شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار “بن غوريون” الإسرائلي بتل أبيب، الذي أصبح هدفا في المتناول لصواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وللمرة الثالثة في أقل من أسبوع، تصل صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى محيط مطار “بن غوريون”، آخرها مساء السبت.

ووصفت صحيفة “كالكيست” الإسرائيلية، السبت، قرار شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها، بأنها “خطوة تركت إسرائيل وشركات طيرانها المحلية، وحيدة في الساحة”.

والخميس، أعلنت شركات طيران “دلتا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” و”لوفتهانزا” و”النمساوية”، عن تغييرات في جدول الرحلات.

ومع ذلك، يتضح من جدول الرحلات أنه على الرغم من تصريح قدم لشركات الطيران العالمية الهبوط في مطار رامون (جنوب)، لكن ترفض الشركات الأجنبية السفر إلى إسرائيل على الأقل حتى الثلاثاء المقبل، بحسب “كالكيست”.

ووفقا لجدول الرحلات، فإن الرحلة الأولى المقرر مغادرتها اليوم تعود لشركة “إسرا إير” إلى دبي؛ بعد ذلك، من المقرر أن تغادر رحلة لشركة “العال” إلى الولايات المتحدة.

والسبت، أعلنت شركات طيران إماراتية، إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب، مع استمرار العدوان الاسرائيلي ورد المقاومة الصاروخي.

وقالت شركة طيران الاتحاد للطيران (الناقل الرسمي لأبوظبي)، إنها علقت جميع رحلات الركاب والبضائع اعتباراً من اليوم الأحد بسبب الوضع في إسرائيل.

كما قررت “فلاي دبي” (المملوكة بالكامل لحكومة دبي)، إلغاء الرحلات اعتباراً من الأحد، علماً أنها سيرت رحلتين السبت.

ومنذ الإثنين، تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء إضافة لمئات الجرحى.

 

(الأناضول)

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