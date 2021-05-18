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الفخ..تكتيكات  ردعية تضمن النصر..!

59 2021-05-18

 

عباس الزيدي ||

 

الحرب خدعة..مقولة قديمة متجددة وحاظرة في كل مواجهة

استطاعت فصائل المقاومة الفلسطينية خداع  القوة العسكرية الإسرائيلية  التي يعتد  بها  في الشرق  الأوسط  وان تحولها إلى أضحوكة ومحل للسخرية

خصوصا منظومة الاستخبارات  والمعلوماتية التي عجزت عن تحديد مواقع  وإعداد صواريخ المقاومة رغم مايمتلكه الكيان الصهيوني من قدرات كبيرة في الجانب الاستخباري سواء من طابور جواسيس ومصادر بشرية إلى إمكانيات جوفضائية وأخرى إلكترونية

ولازال الكيان الغاصب يكذب حتى هذه اللحظة في تحقيق أهداف عدوانه واستهدافه العشوائي

وهو يراهن في هذا العدوان على

1_  عامل الزمن واطالة امد العدوان ونفاذ صواريخ المقاومة  

2_ إيقاع أكبر عدد  من الضحايا في صفوف المدنين واستهداف البنى التحتية لخلق حالة من النفور  في نفوس الأهالي  لاتخاذ موقف سلبي من رجال المقاومة وكانت النتائج عكسية حيث تمسك أهالي غزة بالمقاومة ورجالها رغم كل التضحيات التي قدموها

وفي الجانب المقاوماتي كانت التكتيكات  ترتقي إلى مستوى الردع  حيث

1_ بدأت برشاقات صاروخية كثيفة ومركزة   وباعداد كبيرة مما اوهمت العدو  وجعلته يراهن على نفاذ  تلك الصواريخ 

2_  ركزت المقاومة على خداع القبة الحديدية وجعلها خارج الخدمة بمستوى كبير  بل ساهمت تلك القبة في إدخال الرعب على سكان المستوطنات الصهيونية

3_    تنوعت  المناطق المستهدفة حيث هناك أهداف ثابتة  تأخذ نصيبها  يوميا من الصواريخ  مثل المستوطنات القريبة وأخرى نوعية مثل المنشآت الحيوية والمنافذ الضرورية مثل مطار بن غوريون  وميناء إيلات وسكك القطارات  وغيرها 

وهناك أهداف  بعيدة جدا شكلت مفاجئة للكيان الصهيوني

4_ بنك الاهداف للمقاومة متنوع  ومختلف  خارج حسابات مدى الصواريخ الذي يتوقعه العدو الصهيوني وهناك الكثير من المفاجئات مما دفع  العدو للكذب والعمل الهستيري  

ماتقدم حقق التالي ...... 

1_ استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تربك العدو وأصبح يكذب بكل وقاحة دون أن يحقق أدنى شي من أهدافه من ذلك العدوان

2_ كشف عن وحشيته واجرامه  واستهدف الأطفال   والنساء  والبيوت الأمنة  والمنظمات الإنسانية والإعلامية الدولية مما أثار سخط المجتمع الدولي وأحراج داعمي  الكيان  مثل  امريكا وغيرها في حين أعادت  النظر كثير من الدول والمنظمات  مواقفها من القضية الفلسطينية

3_ انقسام المؤسسات  وانهيار المجتمع الصهيوني واضح جدا وفي المقابل توحد وتلاحم الشعب الفلسطيني داخل وخارج الاراضي المحتلة

4_ هذه الحرب العدوانية شكلت مسارا  وتحولا جديدا  للمواجهة مع إسرائيل  لا يقتصر على المقاومة الفلسطينية بل ينسحب  على محور المقاومة والمنطقة  وبالتالي  وجود الاحتلال الأمريكي في غرب  آسيا

5_  الانتصار  الكبير الذي تحقق في غزة الصمود سيفتح الآفاق لحلحلة  العديد من الملفات  الشائكة  في المنطقة وبشكل سريع خصوصا العدوان الإماراتي السعودي على اليمن   بمعنى أن أثار  الانتصار  لا تقتصر على القضية الفلسطينية فقط

6_ من خلال   وحشية العدوان واستخدامه لاسلحة محرمة ونوعية الاهداف المدنية سوف تفتح الباب على محاكمات تتعرض لها إسرائيل  ومعاني من منظمات حقوقية وإنسانية عالمية 

7_ حتى هذه اللحظة تتحكم المقاومة الفلسطينية في زمام المبادرة وقواعد الاشتباك   والمباغتة والقرار ويتعدى ذلك   إلى  التحكم في الداخل الإسرائيلي وتوجيه سكان إسرائيل في المدن المحتلة  بما فيها  تل أبيب العاصمة

8_ قمة الردع الميداني الذي  حققته  المقاومة الفلسطينية هو عجز وخوف  الكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة من القيام بعملية اجتياح برية أعلى قطاع  غزة

9 _ سوف يتوقف العدوان يوما  ...ما

ولكن الانتفاضة في الداخل الفلسطيني لن ولم تتوقف في سائر المدن الفلسطينية

فانتظروا ... اني معكم من المنتظرين

انا شيعي

إذن انا مقاوم



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