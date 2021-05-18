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سبعة أفكار بصوت عال..!


 

 د. حيدر سلمان

 

·        جمهورية التشيك تقدم اعتذار رسمي الى دولة الكويت عن تصرف سفيرها هناك.

وكانت الكويت قد استدعت السفير التشيكي وسلمته مذكرة احتجاج الاثنين واعتبرته غير مرغوب فيه بعدما رفع علم اسرائيل بحسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

هكذا الامم تحترم وليس كما في بلداننا السفراء يعربون عن من يريدون ان يكون في السلطة ويتحدثون بكل اريحية عن الانتخابات وكيف يجب ان تكون ويصنفون مجتمعنا الى صالح و طالح.

·        الى اعضاء البرلمان العراقي ممن صوت على موازنة ٢٠٢١.

المادة ١١ من قانون الموازنة بينت ان الاقليم ياخذ مستحقاته (كما اطلق عليه) بعد تسديد ٢٥٠ الف برميل يوميا ونسليم الايرادات غير النفطية وكلام كثير مقابل تسديد الحكومة رواتب وايرادات وكلف تشغيلية وتسديد ديون سابقة.

المفترض من بداية العام ٢١. يجب ان نذكر من صوت على ضرورة التنفيذ ومن حقنا كمراقبين تنفيذ ذلك وخلافه فالمجلس وخاصة الكتل المصوتة على قانون الموازنة ستكون في وضع حرج يضاف لحرج سن الموازنة التي زادت فقر الشعب وقللت دخله لصالح من لايلتزم.

·        16 ايار يوم المقابر الجماعية

للاسف في العراق تاريخ اسود من النظام السابق بالمقابر الحماعية وما تلته من القاعدة وداعش زادت على ذلك فتركت مأسي كبيرة.

برأيي انصاف الضحايا تخليد هذه الذكريات، علما ان هناك اطراف دعمت الجزارين، او حتى ممن عارضته، تحاول اختلاق وجود مقابر جديدة،، ولاهم لها سوى محي عار الانظمة السابقة في ملف حقوق الانسان، او اختلاق قصص ومأسي جديدة لهذا الشعب كنوع من المتجرة السياسية.

·        الدكة العشائرية

محافظ البصرة يعلن القاء القبض على ١٢ شخص من المتورطين بما تسمى "الدكة العشائرية" ويعلن ان قائد العمليات الجديد حازم مع هكذا ظواهر، والمتهمين امرهم اصبح امرهم متروك للقضاء.

·        صاروخ تائه..!

صاروخ أمريكي حامل للاقمار الصناعية تائه عل  غرار الصيني، هذا ما اعلنته شركة "روكيت تاب الأمريكية" من فقدان السيطرة على صاروخ فضائي بعد فشل عملية وصوله إلى المدار وفقدان قمرين صناعيين كان يحملهما.

·        مضايقات

دورية خفر سواحل كويتية تضايق الصيادين العراقيين فيما يفترض انها مياه اقليمية عراقية.

الى متى هذه المضايقات؟؟ ومتى يعود الحق لاصحابه؟؟

·        نيوز ويك الامريكية

28 سيناتور ديمقراطي يدعون إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة بينما حثت ادارة بايدن على "الهدوء" و وقف النار بين الطرفين.

الديمقراطيين اكدوا احقية اسرائيل بالدفاع عن النفس فيما لم لم يتطرق بيان الطرفين من وضع القدس الشرقية

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