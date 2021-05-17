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ماذا بعد أنتصار غزة؟!


 

أحمد النجم ||

 

ان محور المقاومة اثبت وبجدارة رغم الحصار والحروب والاعداء وادواتهم من دواعش وبعثية وتشرينين انه هو الاقوى وهو الصاعد بسرعة وقوة وان الاعداء وادواتهم وحكام الدمى الموجودين بالخليج الفارسي الى الانهزام والاندحار لقد اثبتت غزة اليوم صمودها وقوتها.

المحور المتماسك سند غزة بكل انواع الاسناد لقد بدء هذا المشوار الحاج قاسم سليماني والحاج عماد مغنية رحمهما الله بإيصال الصواريخ الدقيقة والكورنيت الى حركتي الجهاد الاسلامي وحماس وان بناء الانفاق الكبيرة والمسلحة بالخرسانة الاسمنتية كانت مشورة الحاج قاسم رحمة الله لادخال الصورايخ ذات المديات الطويلة ومعامل تلك الصواريخ التي تستعملها حركات المقاومة الان بضرب هذا الكيان الغاصب ومستعمراته وكأنة يذكرنا بماضي نبينا الاكرم صلى الله عليه واله وسلمان المحمدي عليه السلام عندما اشار على النبي ان يحفر الخندق وكان النصر وقتها حليف النبي صلى الله عليه واله والمؤمنين.

ان معادلة انتصار غزة وصمودها سوف تفتح افاق جديدة لصعود محور المقاومة بالجانب المعنوي والجانب العملياتي فعلى صعيد سوريا ولبنان ان اسرائيل لن تتجرأ على ضرب سوريا بعد انتصار غزة لأن اي ضربة سوف توجة الى ارض سوريا سوف تقابلها ردود من الجيش السوري ومن محور المقاومة هناك وفي لبنان ان الكيان الغاصب هو من يحاول التهدئة لانه يعرف ان صواريخ حزب الله سوف تدمر نصف اسرائيل ان وقعت حرب شاملة.

اما على صعيد رأس محور المقاومة الجمهورية الاسلامية فهي الى الصعود والاقتدار وان امريكا في  كل المنطقة الى انهزام ولا استبعد فشل المفاوضات النووية وقيام حرب بعد فشل تلك المحادثات رغم كل التفاؤل الذي يبديه الكثيرون الا اني لي وجهت نظر تقول ان الحرب وان كانت محدودة بين إيران وامريكا فهي  قادمة وان ايران ستنتصر في تلك الحرب وان امريكا ستنهزم وتخسر وستكون كارثة على امريكا وكل من سار بركبها من اعراب الخليج وعملاء البعث والجوكرية والحركات المنحرفة التي تمزق بالجسد الشيعي.

انهزام امريكا واضح للعيان فلقد صدعوا رؤسنا بالقبه الحديدية وها نحن نرى صواريخ الغزواين  جعلتها أضحوكة لكل العالم فكذلك حاملات الطائرات وال B52  و F35 سوف يجعلها ابطال الحرس الثوري ومشاة البحرية الإيرانية اضحوكة لكل العالم وهذا ما يجعل روسيا والصين وكوريا الشمالية اكثر قوة وجرأة على امريكا من ما يعجل بالحرب العالمية الثالثة.

كذلك نرى صمود غزة وانتصارها غير معادلات المنطقة وهزم نظرية الجيش الذي لايقهر كذلك عمود النار الذي سوف يكون في ارض اعداء الاسلام والمذهب الشريف سوف يهزم نظرية الخوف من الجيش الامريكي الذي له هيبة عالمية سوف تنتهي هذه الهيبة وسوف تثبت الجمهورية الاسلامية انها قائد المنطقة وان محورها هو الثابت والباقي وان الاعداء وادواتهم الى زوال واختم بالقول عاجلًا  ان شاء الله وليس بعيد سنصلي بالقدس.

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