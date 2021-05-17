هل تصلح المرأة لصنع القرار ؟!

✒️ عمر ناصر *||

سأتحدث بلا رتوش وقد يثير ذلك حفيظة وانزعاج الكثير من السيدات وسأتحمل عتب البعض منهن لهدفين الاول لكي اجعل من خلال هذا الطرح نقطة تحول لواقعها المرير وصعقة ذهنية حقيقية لهن من اجل تنشيط وافراز وتحفيز الجانب الايجابي من العصف الذهني لديها والثاني لكي نعرف جميعاً ماذا تريد المرأة بالتحديد وحجم المعاناة التي تعاني منه حتى لايكون هنالك صداع ازلي يؤرق اذهان الكثيرين ويكون مادة سياسية دسمة تدور في اروقة مواقع التواصل الاجتماعي ولتجنب الزوابع الاعلامية التي قد تستغلها جهات انتهازية لتجييرها لصالح توجهاتها الحزبية في اخطر مرحلة مصيرية.

مازال هنالك لبس في تفسير مفهوم التمكين بأعتباره مصطلح فضفاض قابل للذوبان في بحر السياسة وتفسير مرن يحمل من التأويل مايكفي لاشعال فتيل ازمات داخلية لما في جزئياته من حساسية في التفسير ، وقد تستغله بعض الاقلام السياسية المأجورة للدفع بأتجاه عكسي من اجل قمع الحقوق والحريات وبالاخص تلك التي تعنى بحقوق المرأة التي نحن اليوم بأمس الحاجة فيها الى تفسير منطقي وواقعي يتلائم مع الحداثة والانفتاح والمدنية والتي لاتقيد الحريات والافكار الهادفة التي تتناسب مع التركيبة والهيكلية المجتمعية .

اليوم اصبحت فرصة توغل المرأة والمشاركة في صنع القرار السياسي اكثر ذهبية واصبح طلائع ترتيب صفوفها وتوحيد قرارها يلوح في الافق ضرورة مُلحة قابلة للتطبيق بعد الفشل الذريع الذي عصف بأداء اغلب السيدات النائبات وعجزهم عن اقرار القوانين المهمة والحساسة الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة بمساهمة الكثير من العوامل والمحددات التي قزمت وحجمت من شكل التمكين الكامل للمرأة في المرحلة المنصرمة ، اعتقادًا بأن الخلط بين الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد مع تفسير الفهم الخاطئ للاية الكريمة ( وقرن في بيوتكم ) يجعل من ذلك محدودية وتصادم يتعارض مع خروجها من صومعة الرجل الى فضاء الحرية المنضبطة والانفتاح.

والذي لايعلمه الكثير من النساء بأن فهم التفسير الحقيقي والفعلي للتمكين يكمن سره في السير بخطى ثابتة لرسم اهداف تنموية واستراتيجيات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى تساعدها في تكسير الشرنقة التي تقوقعت داخلها بمحض ارادتها وبمساهمة المحيط الذي هو من حولها والحيلولة دون الانطلاق بثبات نحو الريادة المرجوة ، لكي تكون لها القدرة على تمييز الاصوات التي تقف حقاً لجانبها من اصوات الطائرات القديمة التي جعجعة محركاتها اعلى من سرعتها الفعلية عند الطيران.

لنضع النقاط على الحروف ونتساءل لماذا لم نرى المرأة رئيسة جمهورية او رئيسة محكمة اتحادية او رئيسة مجلس نواب او حتى نائب رئيس مجلس النواب ؟ مع العلم ان قدرتها وامكانياتها العقلية والنفسية وصبرها واندفاعها لاتخاذ القرارات المصيرية والشجاعة والجريئة هي اكثر من ادم والدلائل كثيرة لانها ببساطة تستمد قوتها من قيمتها العليا واحترام مكانتها كزوجة واخت وام داخل المجتمع .

تارة اقول قد لاتكون مؤهلة لتلك المهام عندما ارى اغلبهم تفاعلاتهم داخل غرف النقاشات تكاد ان تكون خجولة ولا تأخذ الافكار على محمل الجد لتكتفي بالاستمتاع فقط بالمشاهدة واعطاء اللايك بل البعض منهم منقسمين اصلاً على انفسهم وتارة اخرى لايعرف الكثير منهم ماذا تريد المرأة بالتحديد لترجع وتستشير ادم قبل ان تستشير اخواتها لاراجع نفسي وتفكيري بعدها واقول لازالت المرأة بحاجة الى اللعب في ملعب الرجل المليئ ضربات الجزاء الترجيحية .

انتهى .....

خارج النص / تفعيل المشاركة السياسية للمرأة واخراجها من تأثير التبعية الحزبية هو بداية تعديل مسار العملية السياسية ..

/ *كاتب وباحث في الشأن السياسي 🔎