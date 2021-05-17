المقالات

الأس ٤٠٠ العراقية بين نارين..!


 

زيد نجم الدين ||

 

في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ تقدمت تركيا بطلب الى البنتاكون لشراء منظومة الدفاع (الباتريوت) ، في حينها رفضت الولايات المتحده بيع تلك المنظومة لسببين : الاول السعر المقدم من تركيا منخفض بنظر الولايات المتحده اما الثاني اشتراط انقره نقل تكنلوجيا تصنيع الصواريخ اليها ، و هذا ما لم تسمح به واشنطن ، نتيجة للرفض الامريكي ، الاتراك فاتحوا الروس لشراء منظومة اس ٤٠٠ و هذا ما ثار حفيظة الامريكان و حلف الناتو، و على هذا الاساس حذرت واشنطن انقره من مغبة اتمام هذه الصفقة مع تقديم عرض امريكي جديد رفض لاحقا من الجانب التركي. مضى الاتراك باتمام صفقة الاس ٤٠٠ و اصدر الامريكان عقوبات احادية الجانب على تركيا. روسيا و تركيا نجحتا في اتمام صفقة الاس ٤٠٠ و قُبض الثمن و نقلت المنظومة الى تركيا لكن الذي حصل لاحقاً ان الروس انقلبوا على الاتفاق و امتنعوا عن تعليم الاتراك كيفية تشغيل هذه المنظومة ، برر الروس ذلك لكون ان هذه التكنولوجيا حديثة متطوره و لا يمكن لها ان تجعلها متاحه لتركيا التي هي عضو في حلف الناتو الذي تتسيدة امريكا ، و بقيت هذه الازمة قائمة لغاية الان.

ضمن نفس السياق ، المملكه العربية السعودية ايضا سعت للحصول على منظومة الاس ٤٠٠ من روسيا  ، حصل هذا كرد فعل على تقرير المخابرات الامريكية الذي كشف عن دور لمحمد بن سلمان في اغتيال الصحفي خاشقجي عام ٢٠١٨ في اسطنبول ، الامر الاخر الذي دفع السعودية لشراء منظومة الاس ٤٠٠ هو ما تتلقاه من صواريخ و درونات مفخخه من اليمن و ما تشكلهُ من خطر على الامن القومي السعودي ، لا سيما ان ادارة بايدن حظرت بيع الاسلحة على السعودية بغية ايقاف الحرب في اليمن ، ما يميز صفقة اس ٤٠٠ السعوديه عن التركيه ، ان هنالك موافقة روسية مبدأيه على نقل التكنلوجيا الى السعودية مقابل تمويل سعودي لبرامج تطوير اسلحة روسية اخرى (بحسب موقع سبوتنك الروسي) ، لغاية الان لم تتم الصفقة بشكل كلي لذلك البت في نجاحها من فشلها غير ممكن في الوقت الراهن.

اما في العراق ، ففي عام ٢٠١٧ تقدمت حكومة حيدر العبادي بطلب لشراء منظومة اس ٤٠٠ إلا أن الصفقة لم تتم بسبب ضغوطات امريكيه ، و في عام ٢٠٢٠ هدد العراق من جديد بشراء منظومة اس ٤٠٠ كرد على تهديدات واشنطن برفع الدعم عن بغداد اثر التوتر بالعلاقات الذي أعقب حادثة المطار ، و من الجدير بالذكر ان امريكا تملصت كثيرا في السابق عن تزويد العراق بمنظومات دفاعية امريكية ، الان واشنطن مازالت تواصل ضغطها على بغداد لثنيها عن شراء هذه المنظومة ، من جهة اخرى مدى مصداقية الروس في تزويد العراق بمنظومة الاس٤٠٠ دون اي انقلاب على الاتفاق ايضا غير مُحرز بشكل موثوق، و بين هذا وذلك يبقى العراق اسير الصواريخ المنفلته التي تضرب هنا و هناك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا لو تحالف الشيعة مع أمريكا و(إسرائيل)؟!
هل تصلح المرأة لصنع القرار ؟!
ثورة الحجارة مستمرة وثورة الأحرار تلتقيان..
فلسطين ، التاريخ والجغرافيا..مقاومة
ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت...
النكرة الذي يريد أن يكون معرفة ..!
الأس ٤٠٠ العراقية بين نارين..!
بأي منطق قالها الخُميني سنصلي بالقدس؟!
تحديد المواقف..!
إصبع على الجرح ..صواريخ غزة بين حقد وجهل الأعراب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك