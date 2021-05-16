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الموقف..صورة عن كثب

69 2021-05-16

 

عباس الزيدي ||

 

الكرم شجاعة

والمقاومة قرار

والرجال مواقف

☆_ قصف عنيف لطائرات العدو  الصهيوني   تطال المدنين في شمال غزة وخان يونس 

☆_ فرق الإنقاذ تهرع لإنقاذ الأطفال والنساء من تحت الأنقاض

☆_ ادوات بدائية والدفاع المدني  الفلسطيني يفتقر  للادوات و  الوسائل  الحديثة بسبب الحصار  مما يساهم بارتفاع إعداد  الضحايا  والشهداء

☆_ نقص حاد في المواد الطبية في مستشفى الشفاء في غزة

☆_ عربات الإسعاف وطواقم  الإنقاذ تواصل عملها رغم القصف الصهيوني  العنيف الذي طال المدنين من البر والبحر والجو

بالمقابل ...    حماس وسرايا القدس

☆_ يرفعان الحظر في تل أبيب لمدة ساعتين

☆_  بعد ذلك  صفارات  الإنذار تنطلق  في تل أبيب وباقي المدن الفلسطينية المحتلة

☆_موجه  جديدة من صواريخ المقاومة

☆_  حالة من الخوف والهلع والأرباك في أوساط العدو

☆_  منظومة القبة الحديدية مجرد لعبة

☆_ مطار بن غوريون خارج الخدمة وميناء إيلات يتوقف عن العمل

☆_  عصابات صهيونية  من المستوطنين  الغزاة تستهدف الفلسطينين  في المدن والقرى الفلسطينية

☆_ ابطال الانتفاضة  الفلسطينية في الداخل المحتل يواصلون التصدي للكيان الصهيوني في القدس والضفة الغربية والجليل  وباقي المدن الفلسطينية

☆_  استمرار  المسيرات والاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية في دول عالمية وعربية

☆_ بيانات وتصريحات لقادة وفصائل المقاومة وكذلك لبعض شخصيات العدو الصهيوني

☆ شريط اخبار قناة العهر العربية للمهلكة العبرية  السعودية تغطي بيانات الاحتلال  الإسرائيلي وتعلن عن عدد من ( القتلى ) نعم هكذا ورد عدد من (القتلى ) في صفوف الفلسطينين نتيجة الغارات  الوحشية الإسرائيلية 

☆ أنباء عن مشاركة طيارين من الامارات العبرية في الغارات الوحشية  الصهيونية  التي تستهدف غزة وباقي المناطق الفلسطينية 

☆_  تلاحم أسطوري ووحدة موقف وتنسيق كبير  بين  فصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني

☆_ محمود عباس والسلطة الفلسطينية  في سبات عميق  يندرج في صفوف الخيانة ولاحديث يذكر لأبناء الصمود وإبطال المقاومة   عن  الخونة في الوقت الحالي  حيث  لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه 

انه الموقف لكنه ليس الأخير

والكلمة موقف

 والرجال مواقف

والحياة موقف

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