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هل ستكون معركة الزوال من الوجود ؟!


 

سعد السعدي ||

 

اعتقد اننا نعيش في زمن زوال اسرائيل من الوجود كما تنبأ وتحدث بذلك سماحة السيد قائد الثورة الاسلاميه الامام الخامنئي ولاسباب عدة اهمها التطور العسكري الكبير الذي يمتلكه ابناء محور المقاومة والتي اكتسبها من المعارك التي خاضها في العراق وفي اليمن وسوريا ولبنان وفلسطين بقيادة الجمهورية الاسلامية والسبب الاخر هو وعي وثقافة الحاضنة الشعبيه لهذا المحور

وثالثا هو التخبط الواضح في السياسة الاميركية في المنطقه .

الملاحظ في هذه الانتفاضه المباركة ان هناك أرادة حقيقية للشعوب العربيه والاسلاميه لمواجهة اسرائيل بالرغم من كل مشاريع التطبيع التي قادها الحكام العرب الخونه والذين حاولو فيها القضاء على فكرة زوال اسرائيل من الوجود وايجاد تقارب شعبي وثقافي مابين شعوبهم والمستوطنين الصهاينه ولكن اثبتت الشعوب انها شعوب حره ورافضه للتطبيع ومقاومة لهذه الغده السرطانيه وهذا دليل اخر على قرب زوال هذا الكيان الغاصب

اعتقد ان سلوك بعض الانظمه العربيه الحاكمة  المتأمرة على القضية الفلسطينيه وعلى رإسها النظام الحاكم في الامارات في مساندته للكيان الصهيوني بات امراً واضحا لارتباط مصير هذا النظام بالمشروع الاميركي الصهيوني فلا خيار امامه الا الخنوع والخضوع لهم وتنفيذ اجنداتهم وهذا ماشاهدناه في العراق من دعم حكام ال نهيان لداعش وللتكفيريين للقيام بعمليات انتحاريه وهجمات تستهدف المدنيين والقوات الامنيه وفصائل المقاومة.كل هذا يدل دلاله واضحه على ان الحكام العرب اصبحوا اداة طيعة لتنفيذ مشاريع امريكا واسرائل في المنطقه واعتقد ان مصير هؤلاء الحكام هو الزوال ايضا قريبا على يد ابناء محور المقاومة وعلى يد شعوب هؤلاء الحكام الخونه.

الفارق بين هذه المعركه عن سوابقها من المعارك هو التطور النوعي والكمي لابناء محور المقاومة لاسيما التطور الكبير في اداء المقاومة الاسلامية الفلسطينية والتي استطاعت ان تدمر عنصر الردع الاسرائيلي وايضا افشال فعالية القبه الحديدية بالاضافه الى ذلك التأييد والتفويض الشعبي الفلسطيني للمقاومة لاسيما عرب ٤٨ بعد ان ادركو ان لاحل لهم سوى المقاومة لهذا الكيان المحتل وازالة من الوجود

اعتقد ان ابناء المقاومة في فلسطين قد دمروا اسطورة الجيش الذي لايقهر بسبب هذا التلاحم بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من جهه وبين ابناء محور المقاومة وبين فلسطين من جهه اخرى وفوق كل ذاك الدعم الواضح والكبير للجمهورية الاسلامية وبصمات الشهيد القائد العظيم قاسم سليماني

لااعتقد ان اسرائيل قادره على القيام بهجوم بري حاليا حتى وان قامت به فانها ستواجه بمقاومة استنزاف ليس فقط من المقاومة الفلسطينية بل من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية التي باتت تزحف للحدود الفلسطينية المحتله بل واكثر من ذلك اعتقد سيكون لمحور المقاومة دورا محوريا في هذه المواجهه

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