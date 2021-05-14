المقالات

ولكن هل من يسمع!!


 

رشيد الغروي ||

 

مؤلِّف كتاب(محمد مؤسس الدين اﻻسﻻمي وامبراطورية المسلمين)  هو "جورج بوش" الجَدّ الأكبر -الخامس- لجورج بوش الحفيد الصغير ولد 1796م-وتوفي 1859م

اختصاص في دراسات الكتاب المقدس اليهودي والمسيحي كان واعظًا أصوﻻيا متشددا وراعيًا لإحدى الكنائس في إنديانا بولس . 

ومن ابرز مؤلفاته هذا الكتاب  وكتاب (إحياء رميم بني اسرائيل ).

يعتبر هذا القس جورج بوش  الأب الروحي للاصولية المسيحية ومؤلفاته تمثل مرجعية لليمين المتطرف التي هي اليوم تساند اسرائيل واللوبي الصهيوني  وتقف خلف الرئيس ترامب ومنهم وزير الخارجية الحالي !

من معتقدات اﻻصولية المسيحية المتطرفة اﻻعتقاد بان اليهود شعب الله المختار وانه سينزل المسيح جسدا وروحا مرة ثانية ولكن بشرط عودة جميع امم اليهود والمسيح في فلسطين وتوحيد العالم تحت قيادتهم !

ومن أبْرز السياسيين اﻻمريكيين المنتمين لهذا الخط المتعصب منهم رؤساء أمريكا في النِّصْف الأخير من القرن العشرين، أمثال: رونالد ريجان، وجورج بوش الأب والابن، وجيمي كارتر، الذي أعْلن صراحةً في خطابٍ له أمام الكنيست سنة 1979م أنَّ العلاقة بين أمريكا وإسرائيل هي علاقة دينيَّة في الأساس، وكان ممَّا قاله:

"إنَّ علاقة أمريكا بإسرائيل هي عﻻقة دينية بل أكثرُ من علاقة خاصَّة، لقد كانت ولا تزال علاقة فريدة، وهي علاقة لا يُمكن تقويضها؛ لأنَّها متأصَّلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشَّعب

كل هذه اﻻفكار مذكورة في هذا الكتاب الذي يعتبر مرجعا لجورج بوش الصغير في غزوه العراق وافغانستان وغيرهما !

وصف هذا الكتاب اﻻسﻻم بانه الخطر اﻻوحد الذي يهدد اليهود وﻻبد من ترويضه!

ومن هنا تفهم ان مشروع مكافحة اﻻرهاب والتطبيع وغيرها ماهي اﻻ فخاخ سياسية لذاك المخطط الخبيث القديم !

ولكن هل من يسمع!!

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ولكن هل من يسمع!!
غزة تؤدب تل ابيب وتربك واشنطن..!
 ممر الاستقرار الأقليمي من بغداد
شهر رمضان بين حزب الشيطان وحزب الرحمن
الخامنائي يقود العالم مرشدا إنسانيا أعلى
نعم..القدس اقرب..!
الصهاينة يعيدون سيناريو ١١ ايلول! الى شبابنا الواعي مع التحية..!
الأبعاد الإستراتيجية لمعركة محور المقاومة مع العدو الصهيوني.
الفصل بين السلطات وبناء دولة المؤسسات ..
أين البصرة من نصرة الفلسطينيين في مثل هذه الظروف؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك