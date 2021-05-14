رشيد الغروي ||

مؤلِّف كتاب(محمد مؤسس الدين اﻻسﻻمي وامبراطورية المسلمين) هو "جورج بوش" الجَدّ الأكبر -الخامس- لجورج بوش الحفيد الصغير ولد 1796م-وتوفي 1859م

اختصاص في دراسات الكتاب المقدس اليهودي والمسيحي كان واعظًا أصوﻻيا متشددا وراعيًا لإحدى الكنائس في إنديانا بولس .

ومن ابرز مؤلفاته هذا الكتاب وكتاب (إحياء رميم بني اسرائيل ).

يعتبر هذا القس جورج بوش الأب الروحي للاصولية المسيحية ومؤلفاته تمثل مرجعية لليمين المتطرف التي هي اليوم تساند اسرائيل واللوبي الصهيوني وتقف خلف الرئيس ترامب ومنهم وزير الخارجية الحالي !

من معتقدات اﻻصولية المسيحية المتطرفة اﻻعتقاد بان اليهود شعب الله المختار وانه سينزل المسيح جسدا وروحا مرة ثانية ولكن بشرط عودة جميع امم اليهود والمسيح في فلسطين وتوحيد العالم تحت قيادتهم !

ومن أبْرز السياسيين اﻻمريكيين المنتمين لهذا الخط المتعصب منهم رؤساء أمريكا في النِّصْف الأخير من القرن العشرين، أمثال: رونالد ريجان، وجورج بوش الأب والابن، وجيمي كارتر، الذي أعْلن صراحةً في خطابٍ له أمام الكنيست سنة 1979م أنَّ العلاقة بين أمريكا وإسرائيل هي علاقة دينيَّة في الأساس، وكان ممَّا قاله:

"إنَّ علاقة أمريكا بإسرائيل هي عﻻقة دينية بل أكثرُ من علاقة خاصَّة، لقد كانت ولا تزال علاقة فريدة، وهي علاقة لا يُمكن تقويضها؛ لأنَّها متأصَّلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشَّعب

كل هذه اﻻفكار مذكورة في هذا الكتاب الذي يعتبر مرجعا لجورج بوش الصغير في غزوه العراق وافغانستان وغيرهما !

وصف هذا الكتاب اﻻسﻻم بانه الخطر اﻻوحد الذي يهدد اليهود وﻻبد من ترويضه!

ومن هنا تفهم ان مشروع مكافحة اﻻرهاب والتطبيع وغيرها ماهي اﻻ فخاخ سياسية لذاك المخطط الخبيث القديم !

ولكن هل من يسمع!!