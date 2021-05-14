المقالات

غزة تؤدب تل ابيب وتربك واشنطن..!


 

محمد صادق الحسيني ||

 

ما يجري ليس مجرد حرب فلسطينية اسرائيلية وقطعاً ليست محدودة

ولن تتوقف بتفاهمات تقليدية لطالما حصلت بعد كل جولة...

الحد الادنى فيها ان تخرج غزة باتفاق اشبه باتفاق نيسان ١٩٩٦ الذي فرضه حزب الله على العدو بالتعاون مع دمشق وطهران...

والافق مفتوح الى ما هو اعظم ...

اضربي يا غزة فخلفك محور المقاومة كله بكل قدراته من هرمز الى باب المندب ومن البصرة الى بنت جبيل...

انت تعرفين ذلك يا غزة العزة

 والعدو يعرف ذلك وكل الاطراف المعنية على اهبة الاستعداد للقيام بما يتطلب منها ..!

اخراج الامريكي بين امس واليوم لنحو ١٩٠ من طواقم الباتريوت والقبب الحديدية ، هو بمثابة رفع الغطاء من جانب بايدن عن المتهور نتن ياهو الذي يتهمه جنرالات تل ابيب بانه حرق اسرائيل وجعلها تسقط لقمة سائغة بيد المقاومة الفلسطينية ، واعاد احياء الشعب الفلسطيني من عمق وطنه التاريخي ووضعه في واجهة الصراع دفاعاً عن وطنه الفلسطيني .. ويخرجه من القمقم بشكل مذهل جدا...

المقاومة تنتصر - اسرائيل تنحسر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ولكن هل من يسمع!!
غزة تؤدب تل ابيب وتربك واشنطن..!
 ممر الاستقرار الأقليمي من بغداد
شهر رمضان بين حزب الشيطان وحزب الرحمن
الخامنائي يقود العالم مرشدا إنسانيا أعلى
نعم..القدس اقرب..!
الصهاينة يعيدون سيناريو ١١ ايلول! الى شبابنا الواعي مع التحية..!
الأبعاد الإستراتيجية لمعركة محور المقاومة مع العدو الصهيوني.
الفصل بين السلطات وبناء دولة المؤسسات ..
أين البصرة من نصرة الفلسطينيين في مثل هذه الظروف؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك