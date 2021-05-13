عاجل : احد صواريخ المقاومة يخترق غرفة محصنة في مستوطنة سديروت ويقتل صهيونيا ويصيب 7 اخرين بجروح
المقالات

ماذا بعد الرد الفلسطيني على اسرائيل؟!


 

د. حيدر سلمان ||

 

يمثل استخدام الطائرات المسيرة من قبل الفلسطينيين تغير نوعي في ميزان الحرب مع اسرائيل بعد اعلانهم استخدام طائرات "ابابيل".

علما ان الاعلام العبري لم يعلن عن ذلك ولكنه اعلن استهداف مستوطناته واماكنه الاستراتيجية باكثر من الف صاروخ وكل الخارطة الفلسطينية الإسرائيلية اصبحت في مرمى صواريخ حماس.

يبدو ان ايران لم تنفذ بيدها وهو امر صحيح (بغض النظر عن استهداف ديمونا قبل فترة وجيزة)، ولكنها بالنهاية لقنت اسرائيل درسا قاسيا وبما يفترض انه اراضيها، وهو اصلا ما يتلائم مع مصلحة الفلسطينيين، الذين بعانون من حالة تطهير عرقي وفقد مستمر لاراضيهم التي هي اصلا لهم واخرها القدس الشرقية وتحديدا حي الشيخ جراح الاستراتيجي، ولا اعتقد ان اسرائيل قادرة على الرد بنفس الاسلوب على ايران بغير عملية اغتيال هنا او استهداف سفينة هناك وهو ما لن يغير موازين القوى مطلقا.

ايران بعد هذه الحرب اصبح الكل متيقنا انها تعطي تقنياتها بل وتدرب بل وتمنح اموال فوق ماتعطي مجانا، فيما اغلب دول المتحالفة تضع ذلك ضمن معاظلات المنح والاخذ فليس هناك شيء مجاني بالنهاية وهنا ما تاخذه ايران هو حساب عسكري بحت ضمن معادلات توازن القوى.

حماس من جهتها صرحت انها تثق بالمفاوض العرب وتحديدا المصري منهم، وهو تغير سياسي جذري في التعاطي ومحاولة التقارب بدل التنافر، واتوقع ان حكام الخليج لن يكونوا ضمن معسكر يقبل بتواجد حماس او الجهاد الإسلامي لاسباب كثيرة بينها علاقات الاخيرين بأيران كاقل تقدير

النصيحة الافضل الان متعددة الاوجه:

١. على اسرائيل ان تعي ان موازين القوى اختلفت عن ذي قبل.

٢. على الفلسطينيين استثمار زخمهم وترجمته لمفاوضات مجدية تترجم على الارض.

٣. على العرب ان يستغلوا هذه الفرصة لصالحهم وتغيير حالة الانكسار الى تفاوض ايجابي مع واشنطن حصرا.

٤. كما على العرب النظر لمصالحهم العليا وليس التمسح باسرائيل التي بدت خالية الوفاض خاصة وان اصل الهرولة الى التطبيع كونها قوية بالمنطقة وادعاء عرب الخليج انهم يريدون السلام، وكلنا نعلم ان السلام العادل لن يتحقق دون توازن قوى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أساس الدولة وديمومتها..!
قبوهم وقبتهم..الحمد لله قاصم الجبارين
المُثقّفُ الخائِنُ وتزييفُ الذّاتِ
المقاومة وطن المستضعفين..
ماذا بعد الرد الفلسطيني على اسرائيل؟!
من الذاكرة..!
بعد ان اكملت ملعب الملك فهد في بغداد! السعودية تعيد بناء مستشفى ابن الخطيب..!
حروف مبعثرة..الحرف الأول.
هل نجحت محاولات التطبيع ومفاوضات السلام مع إسرائيل خلال العقود الماضية؟!
رسائل من بيان السيستاني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك