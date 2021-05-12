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🩸 ويستمر مكر اسرائيل  🩸


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

( كلا كلا اسرائيل ، كلا كلا صهيونية )

نعزي الامة الاسلامية و الانسانية بما جرى في فلسطين .

وانه ليس بجديد ابدا او انه غير متوقع ان يحصل مثل ما حصل بدولة فلسطين المحتلة ، او اي دولة اخرى ، فطالما عمدت دولة الشر اسرائيل ، الى  المخططات تلو المخططات في سبيل هلاك الاسلام الحقيقي و اهل الاسلام في سبيل القضاء على الانسانية الفطرية التي لا تحمل مثلها الحقد و الغل على البشرية .

اسرائيل تلك المدبرة  لكل شر ، فهي الشيطان الاكبر ، و صاحبة الفتن و القتل والمكر ، هي العدو الذي يجب و جوبا عدم الغفلة عن مخططاتها ، و ما تريدة من شر اتجاه العالم بالعموم ، و الاسلام الحقيقي بالخصوص .

ان اسرائيل من المؤكد بأي شكل من الاشكال يكون لها اليد بما جرى ويجري و سيجري من الفتن بكل البلدان العربية الاسلامية و بالخصوص العراق و ما يجري في اي بلدان العالم الاسلامي  ، ان ما حصل اليوم من مذبحة و دمار في القدس العزيزة ، يذكرنا بما قامة به دولة الشر اسرائيل اتجاه الشعب الفلسطيني سابقا  بعام 1948 في ( دير ياسين ) عندما قامت عصابات يهودية ارهابية بذبح مئات الفلسطينيين في جريمة شعواء مروعة حيث قاموا و قتها ببقر بطون نساء و قطع أوصال الاطفال و ذبح الشيوخ في ليلة دامية ، مما حدا نتيجتها بجميع سكان البلدة الى الفرار و الهجرة .

اذن لا نعجب من هكذا فعل و يجب ان نستعد الى الاكبر من ذلك ، بسبب انهم يساعدوا بتمزيق وحدة المسلمين ، و المسلمين مطيعين و منفذين لكل مكائدهم و امانيهم .

على الامة ان تفهم عدوها و ان اسرائيل لها اجندتها التي اسست المؤسسات و المنظمات لتحقق حلمها بدمار الاسلام و السيطرة على العالم ، و على المسلمين الإستيقاظ من  الغفلة و تشتت و التفرقة و قتل بعضهم البعض ، وان يلتفتوا الى العدو الحقيقي .

رسالتي الى دولة  اسرائيل

 انها لن تنتصر ابدا  ، و لن تبيد الاسلام ابدا مادام هنا وعد موعود اسمه الامام المهدي ( عجل الله فرجه ) ، صاحب دولة العدل الالهي الذي سيبيد شركم و يحقق النصر عليكم .

اللهم انصر الاسلام و اهله و العراق و شعبة و المغفرة الى شهداء القدس 

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