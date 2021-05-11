المقالات

مسؤول عراقي سابق هدد بأن "يگلب" الكعبة!


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ لم ينسَ أبناء البصرة الفترة المظلمة التي مرت عليهم خلال تسنم  الدكتور ماجد النصراوي مهام منصب المحافظ في مدينتهم مدة أربعة أعوام إنتهت بإستقالته وهو يفتتح جسر الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه مغادراً العراق عبر منفذ الشلامچة الحدودي..

الجسر المعلق الذي كان احدى تناقضات النصراوي وهو يقول عنه بأنه أُبتلي به من الدورة السابقة!

وعاد ليمجد به ويُعلن عن جهوده هو في إنشائه وكأنه من بنات أفكاره ولم يبتل به من سابق سبقه أو لاحق جاء بعده!

حديثنا اليوم ونحن نقلب بأوراق بصرية لا يزال حبرها طرياً لم يجف عن قصة هذا المحافظ المتدين "الحملدار" وقلبه "للكعبة"!

الرجل كان منفعلاً وهدد قائلاً "ترى أگلب الكعبة" والدليل هو تسجيل صوتي يتهم فيه أطراف عليا بالتوقيع على عقد يمثل مصالح سعودية في البصرة!

في هذا التسجيل يقول محافظ البصرة السابق الدكتور ماجد النصراوي بأن السيد رئيس مجلس الوزراء في وقتها "الدكتور حيدر العبادي" لن يذهب لزيارة السعودية قبل أن يوقع على عقد "الجميح" رئيس الإقتصادية مال السعودية!

نعود إلى موضوع "گلب" الكعبة!

وقصد السيد المحافظ السابق الدكتور ماجد النصراوي بكلامه هذا..

هل كان ينوي النصراوي المتدين أن يغير قبلة المسلمين بأن يعيدها بإتجاه المسجد الأقصى؟

وهذه فكرة جيدة اذا كان القصد منها لفت إنتباه المسلمين للقضية الفلسطينية..

أم انه قصد بأن يقلب بنايتها "يحطمها" كما أراد الطاغية ابرهة الحبشي وكان للبيت رب يحميه؟

أم أن هناك قصد آخر بقي مكتوماً في قلب النصراوي الذي يكتم اسراراً أخرى كثيرة لعلها تلطخ سمعة "عمايم" وبدل سود وبيض في عواصم القرار العراقي؟

بصراحة وبكل صراحة الله تبارك وتعالى أعلم بقصد النصراوي وأقدر على حماية الكعبة من النصراوي وغير النصراوي..

والله تبارك وتعالى أعلم بالأسرار التي يكتمها هذا المحافظ الذي إستقال وغادر العراق وهو محاط بالشبهات.

طبعاً بعض المسؤولين في العراق سالفتهم سالفة مستشفى المجانين "الشماعية" وطبيبهم الذي دخل عليهم ووجدهم يتصارعون فيما بينهم "والدم للركب والجيوش الألكترونية تبغج" وكان أحد المجانين "بس وحيد" گاعد على صفحة وساكت ما يتعارك!

سأله الطبيب: شنو السالفة ليش يتعاركون الجماعة؟

فرد عليه المجنون الساكت: كل واحد منهم يگول أنا نبي!

فعاد الطبيب ليسأله أنت شتگول؟

فقال له: وداعتك كلهم مخابيل انا ولا مودي "باعث" منهم واحد مو تشوفني گاعد وساكت بعد شوكت بعثت انا منهم نبي!

ولا سالفة "يگلب الكعبة" لو باقي چم يوم چا شوف شسوة بينا من طرگاعة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على هذه الأرض ما يستحق الحياة
فقدان المواطنة وروح ألانتماء ...
عام من الازمات..
لماذا نسخة الوليّ لم تتكرَّر؟!
مسؤول عراقي سابق هدد بأن "يگلب" الكعبة!
بريطانية والمؤامرة الخبيثة في العراق..
يا حُكام أمة الأعراب لا أم لكم ..أما زلتم تسترقون السمع لصرخات فض بكا.....ها؟
العراق أرض خصبة لتنفيذ الأجندة الحقيرة..
نداء استغاثة.. 
ليث شبر بين الحرية والتحريض شعرة!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك