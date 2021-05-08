الحكومة الالكترونية واهميتها

فيصل ريكان *||

طالت ثورة تكنولوجيا المعلومات كل نواحي واستخدامات البشر اليومية وحاجاته واصبحت جزء لايتجزء من نشاطاته اللحظية في كل المجالات

ومن النشاطات المهمة التي انتجها هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات في العالم هي E-Goverment (الحكومة الالكترونية) حيث سارعت معظم دول العالم للاستفادة من شبكات الانترنيت وتسخيرها لاداء الوظائف والمهام لمؤسساتها ودوائرها المختلفة وقطاع الاعمال والمواطنين وصولا الى تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة عالية.

وباتت مفاهيم الحكومة الالكترونية اكثر تطورا لتكون بديلة عن التعاملات المكتبية التقليدية حتى وصل الحال بمواطن الكثير من الدول ان يستطيع ان ينجز معاملاته المختلفة وهو جالس

في منزله.

لكن للاسف لم يستفيد العراق والحكومات المتعاقبة من هذا التطور التكنولوجي في قطاع المعلومات والاتصالات ولازالت معظم التعاملات ورقية وبالاسلوب التقليدي القابل للتزوير.

نعم كانت هنالك محاولات لتنفيذ الحكومة الالكترونية بدأت في الاعوام 2004 و2005 وتم ادخال العديد من الموظفين دورات لهذا الغرض لكن وبدون مبرر تم التخلي عن الجهود للعمل بالحكومة الالكترونية وحتى يومنا هذا لم نشهد اي نشاط بهذا الاتجاه الذي بات ضرورة ملحة للاسباب ادناه :-

1- تضمن الحكومة الالكترونية مستوى عال من الشفافية وذلك من خلال عرض جميع المعلومات وتكون بمتناول الجميع مما يؤدي الى القضاء على الفساد والتزوير

2- الاستغناء عن كمية الورق القابلة للتلف والتزوير والاستغناء عن صحة الصدور التي تلجأ اليها الدوائر المختلفة لضمان صحة المخاطبات والوثائق

3- السرعة في انجاز المعاملات والخلاص من الروتين القاتل والزحام في مراجعة الدوائر وانجاز المعاملات بسهولة وعدم لجوء البعض الى دفع الرشاوي لانجاز المعاملات

4- تسهيل عمل الاجهزة الحكومية وانسيابية عملها مع مؤسساتها المختلفة

5-تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال سهولة الرقابة على النشاطات المختلفة

ولغرض تطبيق الحكومة الالكترونية لخدمة التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي وفي كل المجالات الاخرى.

يجب مراعاة مايلي

1- اصدار تشريعات خاصة بالموضوع

2-الاهتمام بالبنية التحتية للاتصالات وتطويرها وضمان خدمة انترنيت مناسبة

3- الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الاخرى التي سبقت العراق في هذا المجال

4-تدريب كوادر ادارية لضمان نجاح التجربة

5-التوعية بمدى اهمية الحكومة الالكترونية في تلبية الاحتياجات والحصول على افضل الخدمات من خلالها من خلال عقد الندوات والملتقيات من قبل الجامعات والمراكز البحثية والقنوات الفضائيه ووسائل الاعلام المختلفة الاخرى

مادمنا نريد للعراق اكثر نموا وتطورا في كل المجالات ندعو للعمل جميعا الى الانتقال لتطبيق الحكومة الالكترونية باقرب وقت ممكن

*خبير قانوني