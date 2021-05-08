المقالات

يوم القدس..ثمرة متبنيات المفهوم الجهادي العقائدي


 

حسين الجنابي *||

 

ان اعلان الامام الخميني ( قد) يوم القدس جاء  وبدون مغالاة من رؤية أستراتيجية ثاقبة  بعيدة المدى ، جاءت  وفق بعدين .

الاول هو   البعد الاكاديمي ،فالانتصارات الميدانية التي تحققت على مستويات ومساحات مختلفة ،  ليست ذات لون وطابع واحد لكنها تتلاقى في وحدة الهدف ، لتتحول الثقافة المقاومة الى سياسة ذات مفاهيم جديدة ، لعبت دورا في ان يكون هذا الفكر عنصرا جاذبا لكل احرار العالم ، ليلتقوا على طريق  وحدة المبدأ ، الذي أحدث تحولا أستراتيجيا في مجرى الصراع  بين جبهتي الباطل والحق الذي كان يراد له ان يكون مغلوبا عليه.

 اما البعد الثاني هو البعد العقائدي ، هو أننا  امام رجلا مسددا ومكلفا بعمل لا بد ان ينجزه وهو تأسيس جمهورية اسلامية او نظام اسلامي يعنى بمعالجة المشاكل التي تعيشها الامة والعمل على تحريرها من القيود الفكرية فيوم القدس احدى اطلاقات  الحرية الاسلامية .

وهو ان السيد الامام (قدس سره) كان قد اسس لروابط رسخت متبنيات المفهوم الجهادي العقائدي لأهل البيت عليهم السلام ، بالقدرات والطاقات الكامنة للامة الاسلامية والتي عطلت بسبب الثقافات والنظريات الدخيلة على المنظرين  الاسلاميين الذين ومن حيث لا يدرون او يشعرون وضعوا المسلمين في حالة من الجمود الفكري .

 ،فالانتصارات هي نتاج وثمار هذا الربط بين الماضي والحاضر .

فالقدس وغزة يتحديان اسرائيل وتردان على صواريخها  بصواريخ اسلامية قاهرة واسلوب الرد عليها بالمثل هو المعتمد في السنوات الخمسة الاخيرة حتى وصل عدد الصواريخ التي اطلقت في ليلة واحدةب (٤٥٠) مما اعاد التوازن الى  كفتي النزاع على حساب التفوق الصهيوني  وهو بفضل تصاعد قدرات المقاومة الفلسطينية الى مستويات تكتيكية جديدة في مجال التخطيط والتصنيع والامن الوقائي .

والقدس بدأت تشهد تجليات تحريرها بفضل الاشعاعات الفكرية لفكر الامام القائد

*محلل اسياسي /

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"شفت شواربه وتغزلت بيه..."
كأن البابا يقول لعلماني شمال افريقيا هذا السيد السيستاني
رسالة الى الفتح..الحفاظ على الفتح اصعب من الحصول عليه
يوم القدس..ثمرة متبنيات المفهوم الجهادي العقائدي
المقاصد الضائعة..في الأغلاط الشائعة (56)
لا يليق بعشاق العترة الصادقين إلا المنهج الثوري ..
قصتي مع اكاذيب الصرخية..!
الأنتخابات..وضرورة المشاركة
المنحرفون..الصرخي البتري إنموذجاً...
"مجاهدو القدس" يشيعون ابو فكر البحار..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك