المقالات

بايسكلات العملية السياسية


 

عمر ناصر* ||

 

في صيف عام 2007 وعندما كنت في طريقي مستقلاً سيارتي الى العمل في احدى شوارع ستوكهولم، توقفت في احدى الاشارات الضوئية عند الثامنة صباحاً ، وبالعادة يكون نظام الطرق والمرور في الاتحاد الأوروپي يخضع لمعايير وقوانين يتيح لكل فئه في الشارع استخدام حقل السياقة الخاصه بها ، ومن ضمن ذلك حقل المشاة والحقل الخاص بالدراجات الهوائية.

 توقفت الى جانبي دراجة هوائية لا اعتقد انها كانت غالية لكونها كانت من النوع المألوف كالتي كانت موجودة في صناعتنا الوطنية التي يذكرها اكثر جيل الستينات والسبعينات (دراجة بغداد).

التقت عيني وعين صاحب الدراجة بنفس الوقت وابتسم بعضنا الى الاخر وبادرنا على بعضنا بالسلام بكلمه " مرحبا " مع قهقهه بسبب لطف المبادره في الترحيب ببعض التي هي اهم جزء من ثقافة المجتمع السويدي.

امعنت النظر به فوجدت انه السيد( لارس خيرنكڤيست ) نائب رئيس الوزراء في تلك الفترة بلاحمايه ولا مصفحات، في الوقت الذي كان فيه رافع العيساوي في منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة المالكي.

انتابني الفضول بشده ان اطلب منه الحديث لدقائق وكنت اخشى ان يرفض ذلك بسبب دقة الالتزام بوقت بدأ العمل وقد نتاخر كلانا عن العمل ، فأستجاب بالموافقة على طلبي بدون ان احتاج الى تقديم طلب مقابلة او التواصل مع مدير مكتبه !!!

توقفنا على امتار بعد اجتيازنا الاشارة الضوئية واستطاع ان يكون اسرع مني في الترجل من دراجته ليسبقني بالمجيْ لي ومد يد المصافحة والتعريف عن نفسه بأبتسامه تفاؤل عريضة.

فدار حديثنا بصورة عفوية ورجوته ان لا يستهجن فضول اسألتي :

- انا: سعيداً جداً بلقاءك ...

- لارس : وانا كذلك حقاً ....

- انا: هل يستغرق وقتاً طويلاً للوصول الى عملك مستقلاً دراجتك ؟

- لارس : ممم نعم ... بلاشك انه يأخذ وقتاً اطول من السيارة  .

- انا: لماذا لاتستقل سيارتك اذا لتكون العملية اسهل لك ؟

- لارس : استقل سيارتي عندما تكون لدي تنقلات مهمة وبعيدة بخلاف ذلك استخدامي لدراجتي حفاظاً على البيئة واكثر صحياً ولإتاحة الفرصة في تخفيف الضغط على استخدام الشارع ..

- انا: ولكنني لا ارى حماية ومصفحة تساهم في حمايتك في تنقلاتك؟

- لارس : ولماذا افكر بهكذا شي فنحن كعامة الناس وحياتنا العملية تختلف عن حياتنا السياسية... لست بحاجة لذلك .. بالاضافة لذلك لا يسمح لنا القانون بالحصول على هكذا امتيازات.

- انا:  ولكن منصبك السياسي والحكومي يحتم ان يكون لك حماية كحال بقية رؤساء العالم .. اليس كذلك ؟

-لارس : لا اعتقد اننا يجب ان نقارن انفسنا ببقية بلدان العالم ياعزيزي..  فلكل دولة لها ثقافتها واسلوب حياتها....

-انا: وماذا عن البرلمان ورئيس مجلسه اليس لديهم سيارات حكومية للاستخدام الخاص للتنقل في مهماتهم بين المقاطعات ؟

-لارس: البرلمان السويدي لديه اربع سيارات فقط من نوع فولفو S80 فئة اس ثمانين ، تستخدم فقط عند الضرورة ولا يوجد لدينا سيارات للاستخدام الشخصي...رئيس الوزراء فقط تخصص له سيارة واحدة بصورة دائمة لغرض التنقل بها في عمله.

-انا : اذن انتم تمتلكون على الاقل منازل تدفع لكم بدلات إيجارها من الدولة .... على ما اظن!!!

- لارس : قطعاً لا ... نحن نعيش في شقق صغيرة وندفع تكاليفها من جيبنا الخاص ... الدولة غير مسؤولة عن هذه الرفاهية لكوننا نحن من اخترنا الدخول في الشأن السياسي خدمة للمجتمع ....

توقفت عن الحديث للحظات واردفت بالقول ... انا اعرف ان وقتك ضيق الان ....  اتمنى ان لا اكون قد اطلت عليك بأسالتي ...

سالفتنا اليوم اذا راح ننطي الجماعة بايسكلات راح يقبلون ياخذوهن بدل السيارات ؟ ......

 

عمر ناصر/ كاتب وباحث في الشأن السياسي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محنة الظل..!
كل عام ونحن الى القدس أقرب..!
يوم القدس العالمي ؛ موقف أبدي من أجل الحق .
(27)  تعليقات على  ماينشر في صفحات الفيسبوك
يوم القدس..ضمير الأمة الرافض للتطبيع..!
بايسكلات العملية السياسية
الانتخابات..لعبة المؤسسات..المكونات العراقية أنموذجا
الخليج والكيان وإيران، ماذا لو أنسحب الأميركان...!؟
اين فلسطين..بين صراعات ومشاكل الشعوب العربية اليوم!؟
القدس تقبض أرواح الصهاينة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك