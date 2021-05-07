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جيل جديد من المقاومين..!


 

محمد صادق الحسيني ||

 

الموساد وال CIA  والتنسيق الأمني في الضفة المحتلة   *يقفون جميعا عاجزًين  عن الاجابة عن  سؤال واحد *

لماذا قام رجل أعمال فلسطيني ثري جداً  ويحمل الجنسية ألامريكية بعملية ضد المستوطنين..

 هل هو  جيل جديد من المقاومين

لا الثراء ولا النجاح ولا الجنسية  أنست هذا الفلسطيني حقه  ولم يستسلم للأمر الواقع :  إنه منتصر شلبي ليس له علاقة بأي تنظيم .. يحمل الجنسية الأميركية ولديه 7 من الأبناء ومن كبار رجال الأعمال في  رام الله

هو فعليا كسر الصورة النمطية المرتبطة بأن المقاومين هم المتعصبون دينياً و اللاجئون الفقراء  وأبناء المخيمات  المحبطون أو الشباب المراهق  الثائر..

سؤال صعب يبحثون له  الآن عن  إجابه  !

لابد ثمة من شئ اهم واثمن واغلى وانقى يبحث عنه المؤمن بالله من كل عروشكم وثرواتكم ودنياكم الزائفة

وعيك- بصيرتك

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