محمد مكي آل عيسى ||

في تسعينات القرن الماضي وفي منطقة الشورجة كان يتردد شخص طويل القامة رث الثياب يبدو عليه الفقر المدقع . . بل يبدو عليه أنه مجنون . . لا أذكر ملامحه . . بل لم انظر إليها يوماً . .

ربما كنت أتحاشى النظر الى وجهه كان يسير في الطرقات وصوته يشق مسامع المارّة ويعكر هدوء السوق . . يصيح بأعلى صوته . . يكرر جملة واحدة لا غير . . (عليٌ مع الحق) . . ثم يسكت فيقول . . (والحق مع علي) بأعلى أعلى صوته . .

لا أدري هل كان يريد أن يوقظ أهل الأرض أم أن يُسمع ملائكة السماء . . فيبرئ بذلك ذمته . . كان صوته الهادر صرخة حق في زمن نظام جائر . .

كنت لا أتمنى أن يسكت . .

كان يحمل عنّي وعن غيري رسالة من السماء مفادها ( علي مع الحق والحق مع علي ) لم يكن متيسراً لنا أن نجهر بتلك الرسالة في جو نظام متعسف ظالم جائر يكمم الأفواه ويقطع الألسن . .

لكن هذا الرجل كان يتحدى الطغاة

كنّا نقترب من جانبه فندُسّ المال في جيبه من غير أن يطلب . . وكأننا نتوسل به أن لا يسكت. . .

كانت آخر مرة رأيته وسمعته فيها في شارع الرشيد قرب تمثال الرصافي

مازال صوته وطريقته في النداء لا تغادر سمعي . . لا أدري ماذا حل به

هل كان مجنوناً حقاً أم كان بهلول زمانه ؟؟ . .أم إنه أعقل المجانين