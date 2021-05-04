المقالات

تويتر توتر الاعصاب..!


 

سامي جواد كاظم ||

 

لا احد يجزم بان ما ينشر من على تويتر كله صحيح وليس كله كذب وهو في نفس الوقت اصبح الناطق الرسمي لكثير من الشخصيات والمؤسسات الحكومية والمدنية ، تويتر اصبحت مثل علبة الدخان كتب عليها انها سبب رئيسي لمرض السرطان القاتل ويشتريها المدخن بامواله التي يكسبها بعرق جبينه وتستمر المصانع بصناعة مختلف الانواع وبالمليارات يقابلها صرف المليارات على الاسلحة وعلى الجهة الاخرى مجاعة  في دول متعددة من افريقيا لا يصل اليهم قطعة رغيف خبز وصنعوا صواريخ عابرة للقارات بل وصلوا القمر حسب ما يزعمون .

يقولون انها تغريدات اي تغريد بلبل بينما واقعا اغلبها لا تستحق هذه التغريدة الجميلة بل تستحق ان يقال عنها نهيق وهنالك اصوات اخرى نسمعها لا نعلم اين مصدرها لكننا نعلم انها لمن مثل نقيق الضفادع تسمع صوته ولا تراه وهذا يمثل ما يقال عنه الذباب الالكتروني .

اعود لاعقب على حفنة من منشورات تويتر مثلا ان الاردن يطلب من رغد بنت الطاغية مغادرة الاردن لاثبات ضلوعها بالمؤامرة الاخيرة التي قام بها الامير حمزة ، ولا اعلم لوحدها ام عصابتها معها ولكن هل الخبر صحيح ؟

وبعد ست سنوات من قصف الابرياء في اليمن يظهر جناب محمد بن سلمان ليقول ان الحوثيين عروبيون وزاد على ذلك حيث تبين ان ايران دولة مسلمة وجارة ومهمة في المنطقة بعدما كانوا روافض ومجوس وسبب تازيم المنطقة هل هي صحوة ام انهاء فصل من المؤامرة لبدء فصل اخر وبغداد التي قالوا عنها سقطت بيد ايران توسلوا بها وجمعتهم مع جارتهم ايران .

ففي الوقت الذي انقلب على عقبيه ابن سلمان كان ابن زايد مشغول بالتعزية واقامة مجلس ترحيم على قتلى الصهاينة الذين لقوا حتفهم بعد انهيار  منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق في الجليل إلى أكثر من 44 قتيلا، وأكثر من 100 جريح.

وحدث التدافع عندما احتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوشاي لاحتفال لاك بوعومر السنوي الديني الذي يشمل الصلاة طوال الليل والأغاني والرقص .

وانشغلوا بالتسريبات التي تخص ظريف وسليماني وان اختلفوا بالراي الا انهما اتفقا على خدمة بلدهم ووحدانية عقيدتهم فهنالك شامت وهنالك مدافع وهنالك غادر وهنالك ثائر ومهما تكن الاراء فانها اهون من كثير من الازمات التي عصفت بايران وخرجت منها سالمة وهاهي اليوم ترفض توسلات امريكا لغرض الجلوس معا للتفاوض بشان الملف النووي .

ومنظمات امريكية بحجة السلام تقوم بجمع صهاينة ( القاتل) مع فلسطينيين ( المقتول) بذريعة السلام والارض مغصوبة والعوائل مشردة والحصار محكم على الفلسطينيين ، فالاحرى بتلك المنظمات التوجه الى الاراضي المحتلة ومنع المستوطنات والعمل على اعادة المهجرين

تويتر التي وضعت معايير لنوعية التغريدة هي نفسها تركت ترامب طوال اربع سنوات يعربد ويشخبط ويثير الفتن بين شعوب العالم وقبل ان يغادر البيت الابيض وتسليم الموقع الى زميله بايدن حجبت ادارة تويتر صفحته فيا لله ويا لازدواجيتكم في التعامل مع المشتركين

واغلب السياسيين بلا احساس فيغرد سلبا ويعتذر بسهولة او ينكر ما نسب له واستطاع ان يجعل من تويتر سوق للمزايدات على المبادئ والقيم .

واما كوريا الشمالية التي اشتهر حاكمها باحكام الاعدام ان صحت الشهرة لان التحقق عسير فلا يوجد لكوريا الشمالية وسائل اعلام صديقة او موجهة بلغات نستطيع الوصول اليها لربما صحيح ما يقال عنها ولربما مبالغ فيه ولربما كذب في كذب .

هذا ناهيكم عن تفاهات الفنانين وخزعبلات الرياضيين وشواذ التصرفات وبشاعة الجرائم العائلية نعم العائلية التي اخذت حيزا من سطح الاعلام بشكل مقزز .

واصحاب المبادئ والثقافة السليمة غارقون وسط هذه الزحمة من الانفلات الثقافي والسياسي الواطيء ومن تمكن من احداث شيء يحجب لمخالفته المعايير المجتمعية

تحياتي لرواد تويتر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تويتر توتر الاعصاب..!
فن الكتابة السياسية..!
جيل الجاهلية في العراق يتجدد
الإمام في مذكرات شهيد..
السباق الانتخابي بين الشعب والاحزاب..لمن الغلبة..؟!
السلطة الرابعة..!
الصمتُ والإذعان..أمام خروقات أردوغان!
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(51) (52)
▪️ من هو المسؤول الخائن ▪️
الخامنئي ينقّي طريق الثورة ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك