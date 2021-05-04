تويتر توتر الاعصاب..!

سامي جواد كاظم ||

لا احد يجزم بان ما ينشر من على تويتر كله صحيح وليس كله كذب وهو في نفس الوقت اصبح الناطق الرسمي لكثير من الشخصيات والمؤسسات الحكومية والمدنية ، تويتر اصبحت مثل علبة الدخان كتب عليها انها سبب رئيسي لمرض السرطان القاتل ويشتريها المدخن بامواله التي يكسبها بعرق جبينه وتستمر المصانع بصناعة مختلف الانواع وبالمليارات يقابلها صرف المليارات على الاسلحة وعلى الجهة الاخرى مجاعة في دول متعددة من افريقيا لا يصل اليهم قطعة رغيف خبز وصنعوا صواريخ عابرة للقارات بل وصلوا القمر حسب ما يزعمون .

يقولون انها تغريدات اي تغريد بلبل بينما واقعا اغلبها لا تستحق هذه التغريدة الجميلة بل تستحق ان يقال عنها نهيق وهنالك اصوات اخرى نسمعها لا نعلم اين مصدرها لكننا نعلم انها لمن مثل نقيق الضفادع تسمع صوته ولا تراه وهذا يمثل ما يقال عنه الذباب الالكتروني .

اعود لاعقب على حفنة من منشورات تويتر مثلا ان الاردن يطلب من رغد بنت الطاغية مغادرة الاردن لاثبات ضلوعها بالمؤامرة الاخيرة التي قام بها الامير حمزة ، ولا اعلم لوحدها ام عصابتها معها ولكن هل الخبر صحيح ؟

وبعد ست سنوات من قصف الابرياء في اليمن يظهر جناب محمد بن سلمان ليقول ان الحوثيين عروبيون وزاد على ذلك حيث تبين ان ايران دولة مسلمة وجارة ومهمة في المنطقة بعدما كانوا روافض ومجوس وسبب تازيم المنطقة هل هي صحوة ام انهاء فصل من المؤامرة لبدء فصل اخر وبغداد التي قالوا عنها سقطت بيد ايران توسلوا بها وجمعتهم مع جارتهم ايران .

ففي الوقت الذي انقلب على عقبيه ابن سلمان كان ابن زايد مشغول بالتعزية واقامة مجلس ترحيم على قتلى الصهاينة الذين لقوا حتفهم بعد انهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق في الجليل إلى أكثر من 44 قتيلا، وأكثر من 100 جريح.

وحدث التدافع عندما احتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوشاي لاحتفال لاك بوعومر السنوي الديني الذي يشمل الصلاة طوال الليل والأغاني والرقص .

وانشغلوا بالتسريبات التي تخص ظريف وسليماني وان اختلفوا بالراي الا انهما اتفقا على خدمة بلدهم ووحدانية عقيدتهم فهنالك شامت وهنالك مدافع وهنالك غادر وهنالك ثائر ومهما تكن الاراء فانها اهون من كثير من الازمات التي عصفت بايران وخرجت منها سالمة وهاهي اليوم ترفض توسلات امريكا لغرض الجلوس معا للتفاوض بشان الملف النووي .

ومنظمات امريكية بحجة السلام تقوم بجمع صهاينة ( القاتل) مع فلسطينيين ( المقتول) بذريعة السلام والارض مغصوبة والعوائل مشردة والحصار محكم على الفلسطينيين ، فالاحرى بتلك المنظمات التوجه الى الاراضي المحتلة ومنع المستوطنات والعمل على اعادة المهجرين

تويتر التي وضعت معايير لنوعية التغريدة هي نفسها تركت ترامب طوال اربع سنوات يعربد ويشخبط ويثير الفتن بين شعوب العالم وقبل ان يغادر البيت الابيض وتسليم الموقع الى زميله بايدن حجبت ادارة تويتر صفحته فيا لله ويا لازدواجيتكم في التعامل مع المشتركين

واغلب السياسيين بلا احساس فيغرد سلبا ويعتذر بسهولة او ينكر ما نسب له واستطاع ان يجعل من تويتر سوق للمزايدات على المبادئ والقيم .

واما كوريا الشمالية التي اشتهر حاكمها باحكام الاعدام ان صحت الشهرة لان التحقق عسير فلا يوجد لكوريا الشمالية وسائل اعلام صديقة او موجهة بلغات نستطيع الوصول اليها لربما صحيح ما يقال عنها ولربما مبالغ فيه ولربما كذب في كذب .

هذا ناهيكم عن تفاهات الفنانين وخزعبلات الرياضيين وشواذ التصرفات وبشاعة الجرائم العائلية نعم العائلية التي اخذت حيزا من سطح الاعلام بشكل مقزز .

واصحاب المبادئ والثقافة السليمة غارقون وسط هذه الزحمة من الانفلات الثقافي والسياسي الواطيء ومن تمكن من احداث شيء يحجب لمخالفته المعايير المجتمعية

تحياتي لرواد تويتر