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كتب غيرت العالم..روبرت بداونز


 

قاسم الغراوي ||

                        

تعتبر فكرة كتاب  ( كتب غيرت العالم ) من الافكار النادرة فى عالم الكتب..

 حيث يعرض لأهم الكتب التى كتبت فى التاريخ البشرى وملخص عنها وملخص عن الكاتب و أهم مؤلفاته..

 ويعتبر من الكتب القيمة جداً فى عالم الثقافة ويعطى لك خطة قراءة كي تسير عليها ..

كتاب قيّم جدا يذكر 16 عشر كتابا غيّرت العقلية  العالمية واستطاعت ان تؤثر في وعي القراء والمتابعين من خلال تبني الاراء المطروحة في هذه  الكتب او تاثيرها في قناعات القراء واعتقد كانت اكثر المبيعات من بين الكتب

ورغم ان الاجيال الحالية ليست متحمسة للقراء او  تصفح الكتب وتكتفي باسطر معدودات من الانترنيت ييقى هناك من يفضل القراءة بالكتاب والاحتفاظ به كجزء مهم من المكتبة ويرتبط بذكرى

لها وقع في نفس القارىء بعد سنوات من العمر

وهذه الكتب هي:

1- الأمير- ميكافيللي .

2- الإدراك العام- توماس بين .

3- ثروة الأمم - آدم سميث .

4- مقال في عدد السكان - توماس مالثوس .

5- العصيان المدني- هنري ديفيد ثورو .

6- كوخ العم توم- هاريت بيتشر ستو .

7- رأس المال- كارل ماركس .

8- أثر القوة البحرية على التاريخ- ألفريد ت. ماهان .

9- المحور الجغرافي للتاريخ- السير هالفورد ج. ماكندر .

10- كفاحي- أدولف هتلر .

11- انقلاب في الأفلاك السماوية- نيكولاس كوبرنيكوس .

12- حركة القلب- وليام هارفي .

13- النظريات الرياضية -السير إسحاق نيوتن .

14- أصل الأنواع- تشارلز داروين .

15- تفسير الأحلام- سيجموند فرويد .

16- النسبية- ألبرت أينشتاين .

وتبقى القناعات والاراء في هذه الكتب مختلفة من شخص لاخر تبعا للتوجهات الفكرية والعقائدية والرغبة في اختيار نوع الكتاب بما يتلائم وينسجم مع العقل والعمر

والايمان بما تحمله هذه الكتب من سرد للاحداث  التاريخية ومدى مصداقيتها وواقعيتها وتقاربها  ومدى امكانيتها في سبر اغوار النفس البشرية .

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