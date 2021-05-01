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♦️ العمال صناع الوطن♦️


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ]

عيد العمال كانت اول انطلاقة له في عام ( 1882 ) ، و سبب تأسيس هذا العيد انه حصلت حركة اضطراب في كندا من قبل عمال الطباعة و قاموا بمسيرات فكان هذا اليوم عيدا ، ثم بعد ذلك انتقل الموضوع الى استراليا عام ( 1856 ) ، و من ثم الى امريكا في عام ( 1882 ) ، و هكذا استمر في بقية البلدان و اعتبر (عطلة رسمية ) ، و لكن هناك بعض الدول العربية لم تعتني و تعترف بوجوده .

و بعيدا عن قضية الاثبات و الوجود نقول :

 ان الدين الاسلامي و الشريعه المقدسة هي اول من دعمت العمل و جعلته من اجزاء العبادة ، و هي السباقة في اكرام العامل ،  واسست له( نظام الحقوق والواجبات ) ،  بل تعتبر شريعة الاسلام اول من طالبت بحقه المالي ، و هناك اشارات عدة منها قال تعالى : [ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ] ، وفي الحديث ( اعطوا الاجير أجرة قبل أن يجف عرقه ) ، و للاختصار نترك التعرض لكامل الاشارات ، محل الشاهد : فالعامل من الشخصيات التي لولاها لتوقفت عجلة الحياة بالكامل و له الفضل الكبير على طول مسار الحياة سابقا،  و لان ، و مستقبلا .

ومن هنا كان على الحكومات مراعاة حقوق العمال و الاهتمام بهم و دعمهم .

ان من ضروري و من باب العدالة الاجتماعية  يجب تفعيل دور النقابات و توفير لهم مراكز التدريب و التطوير من اجل رفع مستوى المعرفة لدى العمال ، و زيادة مهاراتهم بمختلف انواع المهن و الاعمال ، فالعامل كلما كان متعلم و متدرب يساهم ذلك بالانتاج بنسبة اكبر ، لانك كلما حققت حياة كريمة للعامل زاد نشاطة و حبه لعمله .

 اما التقليل من راتبه و التأخير بصرفة ، و عدم الاهتمام بتوفير ادوات السلامه الضرورية اثناء العمل ، و ابخاس حقة بالمكافأة و المخصصات لن يجعله منتجا بل محبطا .

يامسؤولي العراق بالقطاع الحكومي و غير الحكومي

الله الله بالعمال فمن خلالهم  يكون هناك انتاجا ، و العطاءا ،  و البناءا ، و ازدهارا ، و تطورا ، و تقدما ،  و بهم يعمر البلد و ينتعش الاقتصاد ، فلا تبخسوا حقهم الشرعي و القانوني بالمستحقات .

نسأل الله حفظ الاسلام و اهله

نسأل الله حفظ العراق و شعبه

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♦️ العمال صناع الوطن♦️
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