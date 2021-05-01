المقالات

تستفزه المصطلحات ويرضخ للسلبيات..!


 

سامي جواد كاظم ||

 

لا احد ينافس او يزاحم او حتى يكون من بعد امير المؤمنين عليه السلام في وضع مفردات دستور الحياة ، استوقفتني هذه المقولة الرائعة للامام عليه السلام " لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال " هذه المقولة التي من عمل بها وصفوه بالمتقلب في ارائه بينما هي عين الصواب في قول الراي ، هنالك بعض العبارات او المصطلحات التي يستفز منها الراي العام بينما هو يرضخ للسلبيات بشكل طوعي بل زد على ذلك يدافع عنها ، لماذا لا ننظر للموقف الذي صدر من شخص ما دون النظر الى ديانته وقوميته .

من بين المصطلحات التي اخذت حيزا واسعا في الشارع العام: ولاية الفقيه، الاسلام السياسي ،الاحزاب الاسلامية السياسة الشيعية وغيرها ، بينما هي افكار واراء من حق كل انسان الا تدعي العلمانية حرية التعبير فلماذا يرفض من يحمل ثقافة اسلامية في التصدي للمواقع القيادية وهذا اعلنته العلمانية مرارا وتكرارا . لماذا لا نناقش الافكار والاطروحات ؟ لماذا تستفزنا عبارة ولاية الفقيه والعجب العجاب عندما ظهر لنا السيد اياد جمال الدين بمصطلحين جديدين ولاية الفقيه الخمينية و ولاية الفقيه السيستانية ، بل زاد من شطحاته عندما قال ان البابا زار السيد السيستاني لانه اقوى رجل في العراق ، ولا اريد ان اساله من اين استمد قوته ؟ ، واشار الى الفرق بين الولايتين ان الاولى ولاية على الفرد والمجتمع والدولة والثانية الولاية على المجتمع والدولة ، قد تكون الاولى صحيحة لكن الثانية خطا في خطا جملة وتفصيلا وحتى السيد الخميني عندما قاد ثورته لم يرغم اي فرد بان يتبعه او يقلده ولكن عندما تسلم مقاليد السلطة كان لابد له من الحفاظ على هذه الثورة العظيمة ، اما ما يخص مرجعنا المفدى السيد السيستاني فان تعلمه وعلمه وفق تراث اهل البيت عليهم السلام جعل له راي فيما يجري سواء في الحياة الاجتماعية او السياسية او حتى العسكرية اي يكون له راي فيما يخص واقع الفرد ورايه دائما كان صائبا ومواقفه جعلت كل العالم تنظر له باحترام الا الشواذ الحاقدين وهؤلاء قلة لا يؤثرون على الموقف ، والامر كذلك ينطبق على الاحزاب التي يقال عنها اسلامية لماذا اسلامية لان مؤسسها رجل دين او مبادئها مستقاة من الدين الاسلامية ولماذا لا تنظرون الى ثقافة الحزب بما فيها من حيثيات هل هي في صالح البشرية ام لا ؟ لماذا تصرون على الرفض او الانتقاد لانها انطلقت من الوسط الاسلامي ؟ وهذا ليس دفاعا عن الاحزاب بل انتقادا لكيفية التعامل معها والتي يجب ان تكون وفق مقولة الامام علي عليه السلام.

هنالك قرارات ومقولات شكلها وطعمها عسلي الا انها سم قاتل يتقبلها الفرد ليس لانها صحيحة بل لان قائلها رجل غربي او شخصية مفكرة تنتقد الاسلام ، وهذه الشخصية التي يقال عنها مفكرة لماذا تروج مقولاته ومؤلفاته التي تتهجم على الاسلام وهو شخص عادي ليس له اي حسنة تذكر لخدمة الانسان .

مرة كتبت عن ولاية الفيه والكونغرس الامريكي عندما انتقدت امريكا ايران في انتخاباتها وانها لا تسمح بالترشيح الا من يوافق عليه الفقيه وكتبت هل يسمح الترشيح لرئاسة امريكا من غير موافقة الكونغرس والاجندات الخفية على المرشح ؟ لا اقول بالايجابية ولا بالسلبية ولكن لا تاتي بعمل وتنتقد غيرك اذا قام به، وفي حينها رد فريق التواصل الالكتروني التابع للخارجية الامريكية بتشنج وتجاوز .

البحث عن اصل الفكرة ومصادرها الموثقة ومدى صحتها وليس التشبث بشخص ( مخربط ) محسوب على دين او قومية ومهما كان عراقي او غربي لغرض الانتقاد والانتقاص، نعم هنالك من اساءوا للدين الاسلامي بسبب تصرفاتهم وليس بسبب مفردات الاسلام حتى ان بعضهم يرتدي العمامة عندما يريد ان يتهجم وعندما يمارس حياته الطبيعية يرتدي الكابوي والتيشيرت ، وهذا له مقاصد معروفة .

ايران مهما تكن سياستها فان لها الحق في الحفاظ على امنها والعتب على من يبيع وطنه لخدمة غيره .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عودة الإرهاب للطارمية .!
أحلام دون تنفيذ..!
تستفزه المصطلحات ويرضخ للسلبيات..!
رد على المدعو سجاد تقي/ ح8
الخارطة العالمية الجديدة
بين القائد والمدير..!
عن المشهد الانتخابي السني
لماذا يريد الحلبوسي إرجاع القرار السني إلى الأنبار؟!
هل من المبكر الحديث عن خارطة سياسية جديدة بعد إنتخابات ٢٠٢١؟
لازال الخُميني في العراق كنز تحت الأرض!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك