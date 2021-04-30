تسريبات حول إغلاق مراكز الإستشفاء الخاصة بكورونا

مظهر الغيثي ||

ثمة خبر عن وجود نية لاغلاق مراكز الشفاء اللي بنتها العتبه ويجب ان يتم الاغلاق خلال ١٠ ايام

هل يعرف صاحب النية أن هذه المراكز التي عددها ما يقارب ٢٠ مركز في كل مركز عنايه فائقة تقدم لمرضى الكورونا للحالات شديدة الخطورة وبعدد اسرة لايقل عن ٥٠ سرير لكل مركز

وهل تعلم عزيزي المنتفع من هذه المراكز انها مجهزة بأحدث الاجهزة من ارقى المناشئ

وتحتوي كوادر متدربة على العناية المركزة وكذلك تحتوي على قاعات مجهزة بارقى منظومات الاوكسجين حيث لا يوجد مثيلها في اي مستشفى من مستشفيات وزارة المرض وليس الصحة واحد هذه المراكز حصل على اعلى نسبه شفاء بالعالم خلال الشهر الماضي ..

هذا ان دل على شي فإنه يدل على ان الذي يحصل الان يثير الشكوك ويؤشر الى من له المصلحة في غلق هذه المراكز فقط لان العتبة قامت ببنائها

وللعلم لم تحصل اي مشكلة خلال الفتره التي افتتحت بها هذه المراكز ولحد الان وينسب لها الفضل الكبير في شفاء الكثير من المرضى وفض الزخم الحاصل على مستشفيات الصحة العراقية المتهالكة

فهل سيتم اغلاق كل مراكز العتبة بما فيها التي افتتحت في الموصل والانبار ام فقط من تقدم الخدمة في الوسط والجنوب ...ان مايحصل الان مثير للقلق والريبة ونحن نكتب عن هذا الموضوع لأبراء الذمة ونتمنى أن تكون التسريبات غير حقيقية .