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بتوقيع الزعيم..!


 

محمد فخري المولى ||

 

الماضي بطياته يحمل الكثير من الأحداث والتفاصيل

ونحن نقلب ارشيفنا الصوري امعنت النظر بصورة للزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ،

الراحل قد يكون التاريخ السياسي به شد وجذب .

لكن أجزم انه  لا يختلف اثنان على طيبة قلبه ونقاء سريرته وهي اساس المشكلة التي دفع الشعب العراقي ثمنها قديما بل الى اليوم .

لناتي لصلب الموضوع الصورة لذلك يحتفظ الكثير بصورته دون أن يكون لهم انتفاع شخصي سوى محبة الزعيم .

حقبة النظام السابق كانت الصور وعددها تفصيل ملفت للنظر ، ما بعد 2003 لم كانت نفس المعادلة حاضرة اختفت كل الصور العامة وبقيت الصور الشخصية التي لها حدث خاص ونادرا ما تجد صورة مفردة بامضاء عند مواطن بسيط ، إلا من كانت له ذكرى خاصة فقط

لنتسائل وننظر للمستقبل .

هل ستبقى من الصور بامضاء صاحبها وهي فقط ذكرى جميلة لشخص .

هذه الكلمات نقاط مهمة وحيويه يجب النظر اليهما فمثلما ردد احد أستاذتنا السجل الحقيقي للشخص يبدا من يوم تركه لموقعه بالخدمة العامة ؟

وهي سر العبارة الشهيرة  ( الناس مصالح ) هنا نردد هل هي مصلحة باتجاهين ام باتجاه واحد خالصة لعمل  لوجة الله .

لذلك هي رسالة مفتوحة كل ما تفعلونه سيكون محفوظ بقلوب الكثيرين ممن ينظروك بالصور فقط بعد حين .

لذلك عندما تقلب طيات الذكريات والصور ستجدها بسيطة جدا وقد يكون اصحابها تغيرت محياهم او غادرونا لاسباب عدة ، لكن ستبقى تلك الذكريات جزء من ماض لا يتكرر لكنه متجدد بقلوبنا وفكرنا ان هذا الشخص خدم وقدم كل جهودة وتفانى ولم يميز .

ختاما نردد تذكرو ان الاثر الطيب هو الاثر الباقي ليبقى امضائكم حاضر ومخلد .

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