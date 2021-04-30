اليمن ينتصر - مدن الملح تنحسر

محمد صادق الحسيني ||

التصريحات الأخيرة لكل من الزعيم القبلي لحزب الاصلاح ورجل المال والاعلام الشيخ حميد عبدالله حسين الاحمر المقيم في تركيا وكذلك التصريحات الاخيرة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والذي تضمنت بمدحه وتمجيدة للسيد عبدالملك الحوثي والتصريح بطلب التقارب والتفاوض لحل الخلاف بشكل عام

توحي هذه التصريحات بانتصار الجيش واللجان الشعبية قوات صنعاء

في جميع الجبهات العسكرية والسياسية

وانعكاس ذلك على تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات

وانفراط عقد الشراكة مع الشرعية

الرخوة المهزومة بقيادة حزب الاصلاح

وتلقي الضربات الموجعه من قبل الجيش واللجان الشعبية في جبهات مارب والجوف وميدي وحرض والساحل الغربي وتعز من جهة اضف الى ذلك ماتلقاه حزب الاصلاح من الصفعات الموجعه داخل المحافظات الشرقية الجنوبية على يد الانتقالي الجنوبي

المدعوم من الامارات

كل هذا يجعلنا نتوقع اعلان المصالحه

فيما بين السعودية والامارات وانصار الله وتوقيف الحرب والتخلي عن حزب الاصلاح الذي اعلن حميد،الاحمر الارتماء في احضان الاتراك كحليف بديلاً عن التحالف السعودي الاماراتي

وفيما يلي التصريحات الاخيرة التي اعلنها حميد الاحمر بحضور مجموعة من القيادات التركية وسفراء بعض الدول العربية والاجنبية وقيادات يمنية اصلاحية على مادبة عشاء اقامتها دولة تركيا ومنحت حميد الاحمر الضوء الاخضر بان يدلي بهذه التصرحات النارية الموجهة بصورة علنية ضد السعودية والامارات واليكم التصريحات حرفياً

· حميد الاحمر : قريبا سنحرر الرئيس ونائبه من معتقلهما بالرياض رغما عن السجان السعودي ..!!

http://www.sahafatak.net/show2667060.html

قال القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للاصلاح ورجل الاعمال المعروف حميد عبدالله الاحمر : أبشركم باننا قريبا سنحرر اهم اسيرين لنا في الشرعية اليمنية وهما الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق اركان حرب / علي محسن الاحمر من معتقلهما بالرياض ..

ونقل مصدر دبلوماسي يمني في سفارة الجمهورية اليمنية لدى تركيا عن حميد الاحمر تاكيده بان الرئيس هادي ونائبه الفريق الاحمر سيريان نور الحرية قريبا رغما عن سجانهما السعودي _ حد وصف الاحمر ..

ولفت المصدر الى ان حميد الاحمر الذي تحدث في مادبة عشاء افطار في ضيافة وزير الداخلية التركي وفي حضور شخصيات تمثل جاليات عربية ومن ضمنها اليمن وفي مداخلة على مادبة عشاء الافطار تحدث الاحمر مبشرا الحضور بتحرير الرئيس هادي ونائبه الفريق الاحمر وسط تهليل وتكبير الحضور الذي دوت له القاعة (الله اكبر ولله الحمد ) لعدة مرات ..

واشار المصدر الى ان الاحمر قدبدا مداخلته بطرح سؤال عن اهم اسرى الشرعية اليمنية ؟ وعن العدو الذي يعتقلهما ؟ واجاب على التو قائلا : ليس الاستاذ محمد قحطان واخوانه من اسرانا لدى مليشيا الحوثي الانقلابية ، اهم اسرانا هم الرئيس هادي ونائبه الاسيران في معتقل التحالف العربي بالرياض وسجانهما ليس عبدالملك الحوثي والمشاط _ سجانهما هو الملك سلمان وولي عهده _ شرطي ابوظبي ..

واضاف المصدر ان حميد الاحمر قال انه وبمساعدة اخواننا الصادقين واشار للوزير التركي تمكنا من الحصول على وعد من الخارجية الاميركية بتحرير قيادة اليمن الشرعية من معتقلات الرياض في اقرب وقت وسيكونوا احرارا رغما عن السجان السعودي ، والكلام للاحمر ..

يشار الى ان حميد الاحمر ما انفك طوال العامين الاخيرين يوجه الدعوة لعودة الرئيس هادي ونائبه وخروجهما من الرياض قبل وبعد اتفاق الرياض وعقب اعلان حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض وعبر قناة الجزيرة القطرية .