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الشفل الذي هدم الديمقراطية في ذي قار..!


 

ضياء ابو معارج الدراجي

 

ذي قار تسجل 34 مرشحا للانتخابات بينهم 7 نساء

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار عن تسجيلها 34 مرشحا للانتخابات المقبلة بينهم 7 نساء.

وقال المعاون الفني لمكتب المفوضية احمد عبد داخل في تصريح لقلب العراق نيوز ، ان المكتب سجل منذ انطلاق عمليات تسجيل المرشحين للانتخابات وحتى الان 34 مرشح بينهم 7 نساء .

واضاف، ان اعداد المرشحين حتى الان يمثلون 13 حزبا وائتلافا سياسيا وسيستمر التسجيل حتى الاول من ايار المقبل.

·        تعقيب

ذي قار عدد مقعدها

١٩ مقعد

بهذا العدد من المرشحين لا يوجد تنافس ابدا

٣٤ مرشح فقط حتى لم يصل العدد الى الضعف وهو ٣٨

اين التنافس في ذلك وحرية الاختيار .

كذلك ان الكوته النسائية ٥ مقاعد والمرشحات ٧ فقط هناك من سوف تصعد دون ان ينتخبها احد حسب القانون الجديد، لان ذي قار مقسمة الى خمس دوائر انتخابية يعني فقط في دائرتين سيكون التنافس بين امراتين   اما الدوائر الثلاث الباقية فلا يوجد منافس وتكون المرشحة فائزة حتى  وان لم تحصل على صوت واحد وكذلك بالنسبة الى الرجال بعض الدوائرة ستكون عدد مقاعدها بعدد المرشحيين بدون منافس فائزين بلا منازع صوت لهم ام لم يصوت لهم.!!!!!

لذلك يتبادر لنا سؤال مهم جدا ،هل هناك تهديد لمن يريد ان يرشح في ذي قار بالقتل او بحرق منزله او هدمه بالشفل ؟؟؟

 ان هذا العدد من المرشحين تماما غير صحيح في خوض الانتخابات في ذي قار وكان الامر محسوم لجهات معينه ابتدا وقبل الانتخابات

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