المقالات

هل وعود بايدن بترك أفغانستان صادقة وما رابطة سوريا بها؟


الصحفي المستقل السوري

عبد الله السامر

تكون السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط عدوانية منذ منتصف القرن العشرين.

وأثارت الولايات المتحدة عشرات الصراعات المحلية والإقليمية التي أدت إلى الإطاحة بعدد من القادة السياسيين الذين لا ارتاح لهم الولايات وحلفاؤها. واحدة من أطول التحديات في عصرنا التي نظمتها واشنطن هي المهمة في أفغانستان.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس بايدن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وبحسب تقارير إعلامية يجب أن يحدث هذا قبل 11 سبتمبر 2021. يتزامن هذا التاريخ الرمزي مع الذكرى العشرين للهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون عام 2001 والتي غزت بعدها الولايات المتحدة أفغانستان. في البداية حتى من قبل الرئيس ترامب كان من المقرر الانتهاء من الانسحاب بحلول الأول من مايو هذا العام. ولكن تستمر الصراعة حتى الآن ودماء الأفغان المسالمين ما زالت يريق. علاوة على ذلك تحتفظ طالبان بنفوذها الهائل في البلاد.

لماذا قررت إدارة البيت الأبيض انتهاء مهمتها في أفغانستان؟ لماذا أصبح من المهم سحب القوات منها؟ ما حققت الأمريكيون الأهداف المعلنة ولم يهزموا المتطرفين ومع ذلك لا تزال القوات الأمريكية تتكبد خسائر متكررة. تكمن الإجابة في الأسباب الحقيقية لتورط الولايات المتحدة في مثل هذه النزاعات وهي الفوائد المادية الهائلة التي تجلبها الأنشطة غير القانونية وفي أغلب الأحيان الأنشطة الإجرامية. على ما يبدو بدأت تكلفة الحفاظ على القوات في الدولة تتجاوز الدخل من تغطية الأعمال غير القانونية وخاصة تجارة المخدرات. من الممكن أيضًا أن يريد بايدن حصول على سمعة صانع السلام واكتساب بسهولة ميزة سياسية في بداية رئاسته.

نلاحظ الآن في سوريا وضع مشابه كحدث قبل 20 عامًا في أفغانستان. أصبح داعش مثل طالبان ذات مرة ذريعة لمحاربة الإرهاب الدولي الذي بموجبه تصدر الولايات المتحدة وحلفاؤها القيم والموارد للعراق وبعد ذلك تبيعها بشكل غير قانوني. وهذا مثال واضح على الدوافع الحقيقية للدول الغربية للقيام بعمليات احتلال. لكن ما هو الفرق بين أفغانستان وسوريا؟ لماذا يريد البيت الأبيض وقف نشاطه نحو طالبان، ولا خطط انسحاب قواته من سوريا؟

من الواضح أن واشنطن ما زالت تستفيد من وجودها في سوريا. علاوة على ذلك فإن القيادة الأمريكية لا اعتزم على انسحاب أو تقليص عدد القوات في سوريا بل بالعكس من ذلك تزيد عدد قواتها في البلاد. يتضح هذا من خلال العديد من العوامل.

وهكذا في نهاية الشهر الماضي دخلت قافلة كبيرة أخرى إلى سوريا من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي في محافظة الحسكة. وبحسب وكالة سانا فإن الرتل الأمريكي انضم نحو 40 شاحنة برفقة عدد من المدرعات. وحملت القافلة أسلحة وذخائر وإمدادات وحاويات مبردة.

بالإضافة إلى ذلك فإن حجم تصدير الموارد في الاتجاه المعاكس يتزايد باستمرار. في الشهر الماضي وحده غادرت عدة قوافل سوريا تحمل كل منها حوالي 300 دبابة من النفط السوري.

من الواضح أنه بعدم الإهتمام من جانب المجتمع الدولي فإن العدوان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم كله سوف يشتد. من خلال أفعالها تظهر الولايات المتحدة مرة أخرى مثالًا حيًا على ازدواجية البيت الأبيض الذي يختبئ وراء الأعذار حول مكافحة الإرهاب الدولي ويحاول استملاك الأموال من تنظيم الأعمال الإجرامية والنهب والاستخراج الموارد غير القانوني من الدول الأخرى.

وإذا كان الانسحاب من أفغانستان ممكناً نظرياً فلا أوهام في موضوع سوريا. سيستمر البيت الأبيض في اتباع سياسة جنائية واستخدام موارد الجمهورية العربية السورية دون قيود.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ يا فاسد من أفسدك "بإذن الله" ؟!
هل وعود بايدن بترك أفغانستان صادقة وما رابطة سوريا بها؟
سيادة الرئيس حافظ الاسد..!
الاعتراف بالحق فضيلة..فاسد شجاع ام نزيه جبان
" فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ "
ظريف وزيارة العراق..وملفاتها الثقيلة
قراءة في رواية عروس الفرات للكاتب د. علي المؤمن
التوظيف الأبدي..
كم كان كلام اية الله د ستغيب صعب علي؟!
إصبع على الجرح..دولة الكذابين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك