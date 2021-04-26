المقالات

ماذا يعني تعوض ضحايا الاهمال الحكومي؟!


 

جمعة العطواني ||

 

يبدو ان قيمة المواطن في نظر الحكومة ليست قيمة (إنسانية) عليا، وانما قيمته قيمة ( مالية) فحسب، لذلك عندما تقصر الحكومة وينتج عن تقصيرها وإهمالها ولا مبالاتها قتل العشرات من المواطنين المرضى الراقدين في المستشفى تقوم هذه الحكومة بإسكات ذوي الضحايا بتعويضهم ماليا عن وفاة اهاليهم ، لماذا؟.

السبب واضح لان لكل مواطن ثمن ، فيدفع لذويه ثمن المفقود بسبب إهمال الحكومةِ ، ولهذا تتعامل الحكومة بكل استخفاف وبرودة اعصاب ازاءَ كل حادث يحصل بسبب الاهمال الحكومي وكأن شيئا لم يكن.

من هنا نستنتج ان المواطنين العراقيين في نظر الحكومةِ لا يختلفون عن قطعان من الخراف .

من جانب اخر الحكومة تتعامل مع اموال الدولة على انها ملك صرف لهم يتصرفون فيها لتعويض اخطائهم ، وهذا فعل خطير، فاذا كان الحدث بسبب اخطاء كبار المسؤولين لماذا تتحمل الدولة الاعباء المالية لأخطاء المسؤولين؟.

اليس الاولى ان يغرم المسؤول الاول وسائر الوزراء متضامنين هذه التعويضات المالية من مالهم الشخصي ؟.

واذا كانت الدولة تتحمل التبعات المالية لأخطاء المسؤولين فلماذا لا تتحمل التبعات المالية لأخطاء المواطنين ايضا الذين يعملون حوادث مختلفة؟.

ولماذا تتحمل الدولة تعويضات ذوي الارهاب كما اقرتها موازنة عام ٢٠٢١ ولا تتحمل اخطاء المواطن ايضا ؟.

العراق بستان للحكومة وداعميها !.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد كارثة مشفى الخطيب..القادم أسوأ..!
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة(42)
لاتستعجلون على رزقكم..الياكلة العنز يطلعه الدباغ
«كارثة» ابن الخطيب تدق ناقوس الخطر
 لماذا لا يستقيل المسؤول العراقي الفاشل والمقصر
السحب..!
ماذا يعني تعوض ضحايا الاهمال الحكومي؟!
المفاوضات التسويفية..
بين التناص والسرقة..
لماذا لا يحبون العراق؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك