ماذا يعني تعوض ضحايا الاهمال الحكومي؟!

جمعة العطواني ||

يبدو ان قيمة المواطن في نظر الحكومة ليست قيمة (إنسانية) عليا، وانما قيمته قيمة ( مالية) فحسب، لذلك عندما تقصر الحكومة وينتج عن تقصيرها وإهمالها ولا مبالاتها قتل العشرات من المواطنين المرضى الراقدين في المستشفى تقوم هذه الحكومة بإسكات ذوي الضحايا بتعويضهم ماليا عن وفاة اهاليهم ، لماذا؟.

السبب واضح لان لكل مواطن ثمن ، فيدفع لذويه ثمن المفقود بسبب إهمال الحكومةِ ، ولهذا تتعامل الحكومة بكل استخفاف وبرودة اعصاب ازاءَ كل حادث يحصل بسبب الاهمال الحكومي وكأن شيئا لم يكن.

من هنا نستنتج ان المواطنين العراقيين في نظر الحكومةِ لا يختلفون عن قطعان من الخراف .

من جانب اخر الحكومة تتعامل مع اموال الدولة على انها ملك صرف لهم يتصرفون فيها لتعويض اخطائهم ، وهذا فعل خطير، فاذا كان الحدث بسبب اخطاء كبار المسؤولين لماذا تتحمل الدولة الاعباء المالية لأخطاء المسؤولين؟.

اليس الاولى ان يغرم المسؤول الاول وسائر الوزراء متضامنين هذه التعويضات المالية من مالهم الشخصي ؟.

واذا كانت الدولة تتحمل التبعات المالية لأخطاء المسؤولين فلماذا لا تتحمل التبعات المالية لأخطاء المواطنين ايضا الذين يعملون حوادث مختلفة؟.

ولماذا تتحمل الدولة تعويضات ذوي الارهاب كما اقرتها موازنة عام ٢٠٢١ ولا تتحمل اخطاء المواطن ايضا ؟.

العراق بستان للحكومة وداعميها !.