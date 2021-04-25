المقالات

يصعب وصفكم..!


 

كندي الزهيري ||

 

بكل الم وحزن  بكل دموع وحرقة  ونحن نشاهد الجثث  كيف تفحمت  ، وكيف صعب على الناس  وصف تلك الحادثة  ( مستشفى ابن الخطيب) الذي يرقد به مصابين في  مرض  ( كورونا) لغرض العلاج  ، مع العلم بأن هذا المستشفى  لا توجد فيه اي سلامة  مدنيه لتفادي اي خطر  محتمل،  حدث انفجار أنابيب   الأوكسجين  كما يقال  ادى  إلى حرق المستشفى  براقديها  ويقدر عدد الشهداء ما بين ٤٥_٦٣ واكثر من ذلك  بين الحرق والاختناق  ، ليخرج لنا على المواقع التواصل الاجتماعي  من مكتب الإعلامي  للكاظمي  يقول ( رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي : اين جيش الموظفين للصيانة؟ اين الفنيين ؟ اين  الجهات الرقابية؟ اين امن المستشفيات والوزارات والاماكن العامة ) نجيب كما يجيب اياد علاوي " والله ما ادري " هل هذا منطق رئيس مجلس الوزراء ام متسول على قارعة الطريق  لا يعلم ماذا يجري في مؤسسات  الدولة  التي يقودها؟؟؟؟؟؟؟.

   هنا  فزع اهل تلك المنطقة  التي يقع بها المستشفى المذكور ( منطقة جسر ديالى ) عن بكرة ابيها  للمساعدة في انقاذ الضحايا لهذه الفاجعة  التي نصاب  بها في كل موسم  من مواسم رمضان  ،كنما مخطط لها ، للمزيد  من النزف  لهذا الشعب المظلوم.

الذي يعاني  شدة  الطعن  من كل صوب  وحدب  ، كل هذا القتل  بهذا الشعب  من أجل أن يبقى  خاضع  مدمر  ، ولا يسمح له ان يعيش  بحرية  وكرامة  ، بسبب  الزعامات فسدة  وحاشية  خونه و جهلة  ،همهم سرقة  وقتل هذا الشعب  الذي لا يوصف صبره  ولا يعرف مدى  تحمله  ..

قبل هذه الحادثة  كنا في مجلس رمضاني  ذكر بأن هناك  افواه  من نفس المكون  تطالب  بحل الحشد الشعبي  روح العراق ،لكون لا داعي لوجوده  بعد الآن ، بينما ينظر العالم إلى الحشد الشعبي  على أنه اقوى قوات في الشرق الأوسط. سبحان الله لم تمضي  ساعات  قلائل  حتى رأينا  كيف هب ابناء الحشد الشعبي 

لينقذوا ابناء  بلدهم من الحرق  في تلك المناطق،  يا ترى  كيف يفسر ذلك بالنسبة  الاصحاب  الدكاكين  الذين يودون  حل الحشد الشعبي  صمام أمان  العراق الوحيد الواقف  بوجه  حفنة  من الخونه والجهلة  ، الذين كل همهم  مصالحهم  الشخصية  والحزبية  مقدمة  على مصالح وامن البلاد.

ان ما حدث  يؤكد بأن هذه الحكومات  ليست من أجل الشعب  انما هم موظفين  يعملون  براتب شهري  يدفع من نفط العراق لهم  مقابل  الخدمات التي يقدمونها  للأمريكي والصهيوني  في إذلال الشعب العراقي  وتدميره  وقتل أبنائه  لصالح  المشروع  الصهيوني  الهادف إلى حرق العراق  وجعله  رماد أو تقليل  عدد نفوسه  إلى خمس ملايين  فقط لكي يسهل السيطرة عليه  .

 جُل مايحدُث! هو نتاج لبرنامج معد  مسبقا

الاخضاع  شعب وكسر  قوته ! على يد حكومة عابثة  وزعامات  فاسدة ، حتى هانت الارواح وتعرت الاجساد؛ واستشرى الفساد والخراب

وستكلب الأوغاد والمجرمين السفلة ! امس مفخخات واليوم حرائق مفتعلة

وغداً لا نعلم عنه شيئاً:؛ لا نعلم حتى طريقة الموت

التي ســطنصتدم بها".

لله درنا وهو حسبنا ، يا  ايوب  من منا أكثر صبر  ، يا أيوب  هذا الشعب  تكالبت علية  كل ارجاء  المعمورة  ، وكلهم ياكلون في لحمة  وليست  نملة  يا ايوب  حتى أصبح الأجساد مقطعة  مفحمة  ، { إنّي مسّني الضّرّ وأنت أرحم الرّاحمين}  ...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة (41)
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
يصعب وصفكم..!
جمهورية الرعب .. أبن الخطيب شاهداً !
الخطيب مات مقتولاً..!
مهلا عزرائيل على ارواح العراقيين..!
♦️ من صور خيانة الوطن ♦️
طريق الشام ..منك المال ومنها العيال..!
مُجاهدونا وُلِدوا من رَحم المحنة والظلم والألم (3-3)
ايران والقنبلة النووية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك