المقالات

مهلا عزرائيل على ارواح العراقيين..!


 

د. حيدر سلمان ||

 

ارواح العراقيين مجرد ارقام في ارقام، والكل ينتظر دوره ضمن تلك الارقام.

انا مضطر لكتابة سلسلة خواطر بعد فاجعة احتراق مستشفى ابن الخطيب والتي لهذه اللحظة يتوارد الحديث عن وفاة ٩٠ شخصا بينهم خمسة اطباء ناهيك عن الكوادر الصحية، واصابة اكثر من ذلك الرقم.

🔹️اولا

اقول لمن يريد من الكاظمي اقالة وزير الصحة حسن التميمي، "اطلب غيرها يمعود"، لان الكاظمي جيء به عامل ولاتطلب منه ان يكون فيلا، فمن جاء بوزير الصحة هو من يقيله والكل ينتظر تغريدة المصلح.

🔹️ثانيا

لما لا يقال، وهناك استقالات في وزارة الصحة لامور ابسط من هذه، و علاء العلوان مثالا، حيث استقال لابسط من هذا الحادث الكبير، فما المانع من الاستقالة يا سيادة الوزير.

🔹️ثالثا

حسن التميمي، كان صيدلاني بسبط وتياره رفعه الى معاون مدير مستشفى بغداد التعليمي ثم الى معاون مدير عام الى وزير بفترة وجيزة بدعم من التيار الصدري بطريقة توحي رضاهم عنه ليس من باب جودته.

🔹️رابعا

اليوم وبهذه الفاجعة، نحن نتحدث والتيار الصدري منه وزير الصحة، و وكيله الاقدم و كلاهما من مدينة الطب التي لطالما اشرنا ان هناك مجاملة نحو ادائها نظرا لتواضع الارقام بالتعامل مع جائحة كورونا منذ العام الماضي وهي تتربع في وسط العاصمة وتتمتع بقربها عن الوزارة ومسخر لها كل الامكانيات.

🔹️خامسا

برغم ما قلته، هناك ممن هم ممتازين كادارات ومن نفس التيار لم يستوزرونهم فقط لانهم حادين الشخصية وكفوئين ولا يجاملون، مثل د. جاسب الحجامي وجربته بكثير من امور الادارة،  ومعروف عني كثرة الانتقاد ان وجدت ابسط ما ينتقد.

🔹️سادسا

هنا كلامي موجه للوزير مباشرة.

ما افعل الان لو كنت انا وزير للصحة؟

الجواب وببساطة، اعقد مؤتمر صحفي، اعتذر للشعب ليس لكوني متورط بالحدث بشكل مباشر، لا ابدا

بل لتهدئة الشارع ولاجل ان اوضح ان ما حدث حدث بفترتي ولكوني لاعلاقة لي مباشرة بالحادث فاني استقيل حفاظا على سمعتي في مهنتي واصنع قبولا شعبيا بدل من النقمة ضدي، واستغل الحدث لاظهر نبيلا امام الشعب الذي يتداول صور من كان يفترض ان يعالج من الكورونا وانتهى متفحما، واطالب واصر بمحاسبة المقصرين المباشرين ، وانهي حديث بقولي ان استقالتي لن تعيد متوفي ولكنها تشفي غليل فاقد لعزيز، واطلب السماح.

🔹️سابعا

انهي الحديث؛ ما كتبته كوني تدرجت بهذه المهنة لـ ٢١ عاما وقريب من مصدر القرار في وزارة الصحة، ورأيي ثابت ولم يتغير،

كل ما حصل من مضايقة د. علاء العلوان وتغييره ب "جعفر علاوي" الى "حسن التميمي" كان غرضه ايصال حسن التميمي لسدة الوزارة، فعساكم شبعتم، وما اظنكم كذلك.

هشاشة في هشاشة في هذا النظام

افسدهم مصلح

وحراميهم شرطي

ومجرمهم قاضي

وسفاحهم واعض

وطائفيهم يطلب الاعتدال

وعميلهم يذيل الاحرار

والقائمة قاتمة وتطول ولا تقصر

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة (41)
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
يصعب وصفكم..!
جمهورية الرعب .. أبن الخطيب شاهداً !
الخطيب مات مقتولاً..!
مهلا عزرائيل على ارواح العراقيين..!
♦️ من صور خيانة الوطن ♦️
طريق الشام ..منك المال ومنها العيال..!
مُجاهدونا وُلِدوا من رَحم المحنة والظلم والألم (3-3)
ايران والقنبلة النووية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك