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وزير الثقافة يكرم المعتوه سعدي يوسف


 

محمد صادق الهاشمي ||

 

 باسم كل مومن ومسلم وعراقي غيور باسم المجاهدين والمثقفين والشهداء والسجناء الاحرار  نستنكر خطوة وزير الثقافة في تكريم سعدي يوسف الذي عرفه القاصي والداني بانه رجل يشتم الاسلام ونبي الرحمة ( ص)  ويخص هذا المنحرف الحوزة العلمية في النجف الاشرف والمرجع السيستاني بالشتم والقدح والتوهين .

 كيف سمحت لنفسك ايها الوزير لوزارة الثقافة في بلد اغلبيته من المسلمين ان تكرم من يشتم نبيهم ومراجعهم واسلامهم  ؟.

 ربما تريد انت لحاجة في نفسك وتكليف ممن استوزرك ان تهين الاسلام و المراجع وتعلن ان العراق في عهدكم دخل مرحلة اعلان الثقافة الالحادية والبعثية والداعشية، وتعلن بنفس الوقت  انتهاء القيم والثوابت الاسلامية  من حيث تدري او لاتدري .

 هل نسيت ان في العراق وخارجه قامات من الادباء والمفكرين والشعراء ممن كتبوا للاسلام والتحرير وصنعوا النصر باقلامهم وشعرهم ونسيت ان العراق يفخر بالاقلام الشريفة ويرفض الاقلام الصهيونية امثال قلم سعدي الذي شتم النبي وامتدح داعش واهن الدماء والحشد الشعبي ؟.

 ايها الوزير لا تعتبر تكريمك هذا للوغد الكافر سعدي انها مجرد خطوة تقليدية فان الامة تعتبرها اهانة للاسلام والعراق والتاريخ والجهاد والدماء وحكمت على نفسك وعهدك بانك وسعدي واحد في حكم الامة وقد اطلقت على عهدك ونفسك حكم الخيانة للامة .

 ومن هنا نستنكر بكل وضوح خطوتك ونطالب الاحزاب والقوى السياسية والبرلمان محاسبتك والساكت عن الحق شيطان اخرس فليس بعد شتم النبي واله الاطهار والحوزات والعراق من امكانية لقبول اعتذاركم وانا واياكم امة واحدة فاذا كرمتم المنحرفين كنا امة وانتم امة .

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