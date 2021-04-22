من هم "المرجفون في المدينة"..؟!

محمد صادق الحسيني ||

لقد قاتلت السعودية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، الزعيم جمال عبد الناصر،والعروبة (الفكرةالقومية)بإسم الإسلام واعتبرتهاجاهلية...!

‏ثم استدارت لتعادي ⁧‫الامام الخميني و الجمهورية الاسلامية⁩ وتستعدينا نحن العرب عليها بدعوى العروبة...!

ليس ببعيد ابداً ان يأتي دورتركيا ايضاً ومصر من جديد ، في الاجندة السعودية...!

فلاجل من تعمل السعودية ومصلحة اي مقولة تروّج..!؟⁩

اذا اكتشفتم ، ستكتشفون وتدركون معنى "المرجفون في المدينة" ايضاً...!

ثمة من يقول:

ان استراتجية السعودية تقوم على خلخلةالدول التاريخية والحقيقية و القوية لمصلحة الكيانات الوظيفية الكرتونية التي رُكّبت على عجل لخدمة الاستعمار في المنطقة بعد الحرب الكونية الاولى واستكملت بعد الحرب العالمية الثانية...!

وفي النهاية يمكن القول بان السعودية تحلم ان ترى المنطقة من دون دول قوية وتاريخية وحقيقية حتى لايبقى إلا هي "وإسرائيل" في خدمة الارباب...!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

وعيك_بصيرتك