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منجزات وهمية


 

د. حيدر سلمان ||

 

بعد ان اطل وزير المالية راسه مجددا بكتب بتوقيعه معلنا نيته استقطاع مزيد من الضرائب على رواتب وتقاعد ومدخولات الطبقة الوسطى، فواجه عاصفة ردود.

خلال جلسة مجلس الوزراء

🔹️المجلس "يوقف" الكتاب الصادر عن وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب موظفي الدولة، كما خول الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة المالية أمام المحكمة الاتحادية.

🔴 تعليقي

قبل كم يوم توقعت هذه المسرحية الرخيصة، من الابتزاز السياسي، لاجل ترويجها على انها منجز لحكومة لا انجاز لها غير الضغط المستمر على المواطنين، واستمرار حالة عدم المساواة.

هل وقفت هذه الحكومة لتقوية العملة المحلية؟

هل اوقفت هذه الحكومة نزيف ثروات البلاد من شماله؟

هل انصفت محدودي الدخل؟

هل استطاعت ايقاف المساومات وساوت بين مواطني البلاد؟

هل ضغطت باتجاه تعديل النظام وتقويته؟

هل طرحت او ضغطت باتجاه تعديل فقرات الظستور؟

هل ضغطت باتجاه وضع حد للسلاح السائب؟

رب مجيب يجيب انتظر مكافحة الفساد وقضية الكربولي ، ثم انتظر الانتخابات المبكرة، ولكني وبكل صراحة لما اراه؛ التفاؤل ليس في محله، والعمل استعراضي لا اكثر.

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