استخبارات على الهواء..(حار..بحار..على ذمة الوكالات )

عباس الزيدي ||

اولا _ اليونان وإسرائيل تعقدان اكبر صفقة في محال الدفاع

ويأتي الإعلان بعد اجتماع عُقد في قبرص يوم الجمعة بين وزراء الخارجية في الإمارات واليونان وقبرص وإسرائيل واتفق خلاله الوزراء على تعزيز التعاون بين بلدانهم

ثانيا _ وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في زيارة إلى مصر تقوده إلى السعودية

وغرد دندياس عبر "تويتر" اليوم السبت: "كنت بالأمس في قبرص للمشاركة في اجتماع الرباعية مع الإمارات، وإسرائيل، وقبرص، وسوف أتوجه غدا إلى القاهرة، ويوم الثلاثاء إلى السعودية، فيما أشارك يوم الاثنين في اجتماع المجلس الأوروبي".

وفي فبراير/شباط الماضي، أكد وزراء الخارجية المشاركون في أعمال "منتدى الصداقة"، في أثينا، والذي ضم مصر والبحرين والإمارات والسعودية واليونان وقبرص، في غياب الأردن، على أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنطقة شرق المتوسط.

وأكد المشاركون أنه "جرت مناقشة التصدي للأعمال الاستفزازية والانتهاكات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط".

ثالثا _ السعودية تتفق مع اليونان على نشر أثينا صواريخ الباتريوت في السعودية ..

وكانت السعودية واليونان قد نفذتا تمرينا جويا مشتركا تحت اسم "عين الصقر 1" بجزيرة كريت، وقالتا إنه يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتهما الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية

رابعا _ الاستنتاجات .....

1_ اسرائيل والدولة المذكورة مشاركة بشكل كبير في العدوان السعودي الإماراتي على اليمن وهناك تنسيق عسكري مباشر بين السعودية وإسرائيل لايخص اليمن فقط بل منطقة الخليج وعموم الشرق الأوسط

2_ العراق ومحور المقاومة عموما ضمن أهداف هذا التحالف

3_ تركيا تاتي على لائحة الاهداف سواء مع اليونان أو مع مصر من خلال التدخل التركي في ليبيا

4_ اصطفاف المعسكرات وتوحد الخنادق للمواجهة الأمريكية مع روسيا بالدرجة الأولى والصين لاحقا