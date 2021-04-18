المقالات

سياسة البحوث والازمات .. 


 

د.جهاد العكيلي * ||

 

المفهوم العام للبحث هو، تحليل الواقع بشكل علمي ومعرفي، والوقوف على المشكلات وأسبابها للوصول إلى حلول ناجعة، والتي يمكن من خلالها تجاوز الازمات التي تعاني منها مؤسسات الدولة، سواء أكانت أزمات سياسية او مالية او اقتصادية او اجتماعية وربما مجتمعة، وغيرها من الازمات التي تعرقل نمو البلاد وتطورها ..  

وهذا بحد ذاته يشكل خط عام في سياسيات الدول التي تريد من مؤسساتها ان تعمل بفاعلية ودقة متناهيتين لتطويق الازمات التي تظهر فجأة على سطح الواقع المعاش او تحدث نتيجة أخطاء عمل وممارسة السلطة التشريعية او التنفيذية لواجباتهما الملقاة على عاتقهما ..  

وما نلاحظه في دراستنا ومشاهدتنا للواقع كثرة الازمات التي تضرب بالبلاد يمينا وشمالا وتداخلها مع بعضها بمركب غير طبيعي من دون أن نجد أي مؤشرات لتشخيص الحلول الناجعة بهدف التوصل إلى نتائج منطقية لتخفيف تلك الازمات التي تثقل كاهل الدولة، ما جعل الدولة تترنح امام كثرة الازمات مع اضطراب واضح في عمل السلطة والتزاماتها تجاه الشعب الذي يسعى لتحقيق مطالبه المشروعة .. 

وبالمقابل نجد ان هناك انتشارا واسعا لمراكز بحثية في عموم هياكل الدولة المتعددة بشكل يلفت الانتباه، حيث تضم هذه المراكز كوادر أكاديمية وأدوات بحثية ومستلزمات أخرى تضفي وقارا وهيبة لها، فضلا عن وجود مؤسسات مدنية يمثلها متطوعون وتضم نخبا من مختلف الاتجاهات وحملة شهادات متعددة منها مدعومة من الداخل وأخرى تتلقى دعما من الخارج سواء أكان هذا الدعم ماديا او معنويا، فضلا عن الدورات التدريبية المكثفة التي تشمل جميع الأنشطة البحثية، والتي تقام تحت إشراف محلي ودولي لمختلف الاختصاصات العلمية ..

وإذا كان كل ذلك يجري بحسبان بحثي علمي ومعرفي دقيقين، فلماذا لا يتم تشخيص  المشكلات والمعوقات المسببة للازمات التي تعرقل عمل الدولة وحركتها، فهل هي طبيعة الازمات نفسها، أم ان طبيعة المؤسسات البحثية المختصة يشوب عملها الاخطاء في التشخيص! .. 

في الواقع لا توجد مكاشفة حقيقية في طبيعة عمل هذه المؤسسات ودورها في المجتمع، مع وجود إهمال واضح في طبيعة عملها خصوصا وإن واقع الحال يؤشر لنا بوضوح ان بعض القيادات العليا في الهرم الإداري ومراكزها البحثية يتواجد بين مفاصلها من غير الاختصاص ، مما يولد بالنتيجة تجميد او تحييد قدرات الكفاءات البحثية وحجرها او استغفال المراكز في مجال اختصاصها، مما يؤثر على طبيعة عمل وأهداف هذه المراكز التي انشئت من اجلها، اضافة الي قصر نظر المسؤولين لأهمية هذه المراكز ودورها في المجتمع، وعدم الالتفات اليها كما تنظر لها دول اخرى كونها تشكل حلقة فاعلة لسياسة الدولة، لتمدها بالسبل والمناهج الأساسية لتفعيل عوامل النجاح في انشطتها المتعددة الأوجه، وتجنبها الوقوع في منزلق الازمات الحاده، وبالتالي العبور بدولها الى بر الأمان .. 

فهل تعي السلطتين التشريعية والتنفيذية في بلدنا اهمية دور المؤسسات والمراكز البحثية المعرفية والعلمية في خضم التحول الديمقراطي المنشود، والنظر بجدية لدور هذه المؤسسات والمراز البحثية الحقيقي من خلال وضع خطط ودراسات، لتفعيل دروها بصورة جدية في المجتمع الذي لا يزال يطمح بتجاوز السلطتين التشريعية والتنفيذية للازمات التي تعصف بالبلاد رغم مرور ثمانية عشر عاما أرقت المجتمع كثيرا .. 

سؤال ، سيظل بحاجة الى إجابة؟..

 

/ *كاتب عراقي 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سياسة البحوث والازمات .. 
مصر وطقوس استقبال الدجال..!
مؤسسة العينكبرت يأيادي الخير والرحمة .
التحالف العابر للطائفية استجداء سياسي يرسم ملامح الإفلاس الشعبي  لمدعيه..!
محاصرة الشعب وإسقاطه..!
احذروا افول الحشد جماهيريا..(شؤون حشدية)
الفتح أجيال متصارعة وقيادات مختلفة..!
إصبع على الجرح..آللهم إني صائم ..ولكن..!
عبد العزيز الحكيم وبريمر..مواقف وطنية..!
في ذكرى عزيز العراق زعيم التحالف الشيعي ورئيسا المجلس الأعلى
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك