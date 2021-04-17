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في ذكرى عزيز العراق زعيم التحالف الشيعي ورئيسا المجلس الأعلى


 

محمد علي ||

 

عبد العزيز الحكيم الابن ال١٠ لزعيم الطائفة الشيعية  الإمام محسن الحكيم

بدأ هذا الشاب حياته بالجهاد والنضال ضد زمرة البعث  في بداية عمره الشريف كان أحد ثقاة الشهيد الصدر الأول  خرج من العراق بعد سيطرة النظام العفلقي للعراق  أخ ل٨ـ شهداء اعدمهم صدام

اسس مع أخيه شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه المعارضة العراقية الإسلامية نجحوا في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ليكون وجه المعارضة السياسية ضد نظام هدام وقد اسسوا جناح عسكري المقاومة والذي سمي بفيلق بدر الظافر  الذي ضم خيرة المجاهدين من جنوب العراق ووسطه

بعد سقوط النظام ومجيئ شهيد المحراب واستشهاده في مرقد امير المؤمنين  أُنتخب السيد عبد العزيز الحكيم رئيساً للمجلس الاعلى وزعيماً للأتلاف العراقي الموحد الذي يضم الشيعة

حاول السيد عبد العزيز الحكيم ان يجمع الاحزاب الشيعية في تحالف واحد وقد نجح في ذلك إذ لم يهتم للمغانم السياسية بل كان جل همه الشيعة وعندما جرى الاستفتاء على الدستور وانتخابات ٢٠٠٦ اكتسح المجلس الأعلى جميع الاحزاب

لكن الرؤية السياسية للسيد عبد العزيز بأن يجمع البيت الشيعي وان يسلم الحكم لحزب الدعوة لأنه كان يعلن ان قوة الشيعة في تحالفهم لا تفرقهم

كان كلام السيد عبد العزيز هو كلام التحالف الشيعي ولم يستطيع احد ان يخالفه الرأي لأن مصلحة المحافظات الجنوبية المظلومة فوق كل شيء

كانت المرجعية الدينية المتمثلة بالامام السيستاني تعتمد اعتماداً مطلقاً بالسيد عبد العزيز من الناحية السياسية

بعد اشتداد المرض على السيد رضوان الله تعالى عليه زاره الإمام الخامنئي ليطمأن عليه وكذلك هاتفه الأمام السيستاني واغلب المراجع لأنهم يعرفون ثقل هذه الشخصية الشجاعة

بعد وفاة عزيز العراق في هذه الأيام المباركة اختفت الشخصية القيادية التي تلم البيت السياسي الشيعي لتوحيد الأهداف والروئ ليصبح كل حزب بما لديهم فرحون

الاغلبية أصبحت تبحث عن مصالحها فوق مصلحة المذهب

ليأتي للأسف ابنه ويستغل اسم والده وعمه وعائلته ويشق هذا البيت ويذهب باتجاه الانشقاق الشيعي الشيعي ويتحالف مع الآخرين ضد أبناء المذهب

رحم الله عزيز العراق الذي كان زعيم الشيعة السياسي وثقة المرجعية

‏ السيد عبدالعزيز الحكيم رحمه الله هو آخر الرجال الذين كانوا يعملون لوحدة الصف الشيعي سياسياً و بعده حصل انفراط كبير لعدم وجود شخصية كبيرة و وازنة تتنازل لمصلحة الوحدة الشيعية السياسية

عبد العزيز الحكيم آخر زعيم للتحالف الوطني  

ولعن الله كل من استغل هذا الاسم لكي

يحقق طموحاته على حساب تضحيات وجهاد ومقاومة

هذا الاسم المبارك

٥ رمضان ذكرى رحيل حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم

عزيز العراق زعيم التحالف ورئيساً للمجلس

٥ رمضان ١٤٤٢ هجرياً

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في ذكرى عزيز العراق زعيم التحالف الشيعي ورئيسا المجلس الأعلى
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