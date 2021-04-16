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كيف خدعتْ وزارة الماليّة ووزيرها البريطانيّ مجلس النّوّاب؟!


 

أ.د علي الدلفي ||

(باختصارٍ جدًّا)

 

من خلال الاطّلاع علىٰ موادّ قانون الموازنة التي وردت من الحكومة إلىٰ البرلمان وبالتحديد نصّ المادة (٣٤)؛ إذ تطرّقت في الفقرة (أ) منها إلىٰ الإعفاءات الكمركية للشركات... إلىٰ آخره. بعد ذلك تمّ (حشر) فقرة تجيز لها إلغاء قرار سابق بإعفاء الموظفين من ضريبة الدخل؛ وتطبيق قانون ضريبة الدخل علىٰ جميع الموظفين؟!!

ثُمّ ذهبت في الفقرة (ب) إلىٰ موضوع آخر بعيدًا عن موضوع الفقرة (أ) وهو يتعلّق بإلزام الوزارات بشراء احتياجاتها من المنتجات المحليّة ثم عادت لتكبس على أنفاس الموظف بهذا النصّ

(ج ) إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنصّ عليه القوانين النافذة.

قَدْ يكون رأيي مزعجًا للكثير من الموظفين لكن ما ورد في كتاب وزير الماليّة (٨٨٠) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٣؛ يستند إلىٰ نصّ

(المادة ٣٤ - ج ) وإنْ لم يذكرها بالنصّ:

 (إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية و(الضّريبيّة) الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء، ما لم تنصّ عليه القوانين النّافذة).

التعليمات رقم  (1)

لسنة  (2007) (تعليمات استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر) الصادرة استنادًا إلىٰ أحكام الفقرة (4) من المادّة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة (1982) تمّ إيقاف العمل بالفقرة الخاصة بضريبة الدخل علىٰ الراتب والمخصصات بقرار من مجلس الوزراء وقانون الموازنة في المادة المذكورة آنفًا يلزم الحكومة بإلغاء الاستثناءات!!

إذن من قرّر هو مجلس النوّاب وألزم الحكومة بفرض الضريبة وما تمّ تداوله من إلغاء للضرائب علىٰ الموظفين هو محضّ خدعة.

قد يكون هناك من تمّ خداعه من أعضاء مجلس النوّاب بحشر الفقرة (ج) بين ثلاث فقراتٍ بمواضيع مختلفة توحي للقاريء أنّها تخصّ ضريبة المبيعات أو غيرها... لكن للأمانة والتفسير القانوني الصريح والمباشر (وزير الماليّة طبّق نصًّا من نصوص الموازنة التي صوّت عليها نوّاب الشّعب).

فهل من جواب من ممثّلي الشّعب؟!!

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