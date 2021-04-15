محمد صادق الحسيني ||

بالمباشر ومن الاخر وباختصار مكثف وبصراحة

١- كل ما يجري في الميادين والساحات يشي بان الاميركي الذي هزم شر هزيمة عند ابواب الشام و تخوم بغداد واسوار صنعاء بدأ يتقهقر ويتراجع وقد اتخذ قراره بالانسحاب من بلادنا كلها وان بالتدريج بسبب هزائمه المتلاحقة من كابول الى طرابلس الغرب ومن البصرة الى بنت جبيل ومن هرمز الى باب المندب.

٢-حلف المقاومة يلاحق الجيوش المتقهقرة حيثما يثقفها والعين على القدس حيث القاعدة الامريكية الاخطر التي ينبغي ان نظل نشاغلها ونشاغب عليها حتى تفكك وترحل من فلسطين سلماً او حرباً.

٣- في الحرب على التجويع، الثبات والصبر والصمود حتى النفس الاخير ، وانتظار انكسار العدو وتسليمه بشروطنا.

٤- هي حرب مفتوحة بينا اهل الدار وبين الغزاة من عتاة الامبريالية واذنابهم المحليين من الرجعية الاعرابية وجماعات الاسلام الاميركي على امتداد العالم الاسلامي.

٥- تذكروا ان الجنرال شوكوف ظل يقاتل في الحرب العالمية الثانية رغم هزيمة النازية الالمانية ، حتى ٥/٨/١٩٤٥ ساعة اذعن جنرالات هتلر بالهزيمة ووقعوا وثيقة الاستسلام.

سنظل نلاحقكم ايها المحتلون الامريكان والصهاينة بكل اشكال الضربات حتى توقعوا وثيقة الاستسلام.

الجنرال صبر يفتت رعاة البقر

بعدنا طيبين قولوا الله