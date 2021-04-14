المقالات

(22)  تعليقات على ما ينشر على صفحات الفيسبوك


 

اياد رضا حسين آل عوض ||

 

منها على سبيل المثال :-  (هنالك استياء وانزعاج من التصريحات المستمرة والغير مسؤولة لشخصيات في الدولة والعملية السياسية وخاصة التي تتحدث عن النجاحات والانجازات)    وقد علقت على ذلك بمايلي :-   من الظواهر التي اصبحت شائعه في النظام الحالي وحتى في النظام السابق ولو على مستوى اقل ومحدود ، هو ظاهره التصريحات الجوفاء العشوائية والثرثرة لمسؤولي الدولة من الصف المتقدم وكذلك القيادات السياسيه والحزبيه والتي تندرج في خانه الكذب والدجل ، كالتي تتحدث عن الانجازات والنجاحات الوهمية وتحقيق المكاسب ورفد خزينه الدوله بالايرادات المالية الضخمة وحتى العملة الصعبة ، او عن الانتصارات العسكرية والبطولات الغير مسبوقة ، وما الى غير ذلك من الأدعاءات الفارغة والترهات ،، وبطريقة تبدو وكانها للضحك على الاخرين والاستخفاف بهم كانهم قطعان ماشية لا تعي ولا تفهم . ان من المؤكد ان هذه الظاهرة السيئة والمرفوضة تقف وراءها عوامل واسباب مختلفة تتصل على الاعم الاغلب بخصوصيات الواقع السياسي والاجتماعي العراقي ، والا لماذا لا نجد لمثل هذه الظاهره بهذا الحجم وهذا الزخم في المحيط الاقليمي ،،

ويمكن ايجازها على النحو الاتي :- 

((1)) ان معظم هؤلاء هم من اوساط تعيش عقد اجتماعية مختلفة وتنتشر فيها ممارسات مدانة ، ومنها انتشار ظاهرة الكذب و الخداع والمراوغة ولاتفه الاسباب ، فكيف سيكون تعاملها وتعاطيها في قضايا مهمه ان كان سياسيه او اداره دوله . 

  ((2)) هنالك مقولات معروفة عند اوساط معينة كمقولة (لاحياء في الدين) او (لاحياء في العلم) او (لاحياء في الطب) ، ويبدو انه بعد السقوط فان الذين استولوا على السلطة ومفاصل الدولة ، اوجدو مقولة جديدة ، وهي (لا حياء في السياسة) ، ولو نستعرض الكثير من التفاصيل طيلة هذة السنين فسنرى كم مما ينطبق على هذه المقولة .

((3)) الفشل في العمل والاداء الحكومي وعدم القدرة على الادارة والانجاز والتطوير وتحقيق النتائج المطلوبة ، وهذا يعود بالدرجه الاساس الى عدم الكفاءه والاهلية وغياب المواصفات الذاتيه والموضوعية لهؤلاء الدخلاء ، اضافة الى غياب الجدية والتصميم الحقيقي لاداء المهام والمسؤوليات .

 ((4)) عدم وجود قياده وسلطة قوية تحاسب على مثل هذه التصريحات والادعاءات ، او هي نفسها تعتقد ان ذلك يصب في مصلحة النظام السياسي المبني اساسا على الباطل والقوة المسلحة .

((5)) اما بالنسبة للسبب الاخطر والمهم هو المتلقي وقبوله وسماعه لهذا الكذب والدجل على الرغم من تكرار ذلك منذ سنين ،، ويبدو ان هذا الموقف يعود الى المقولة المعروفة (الناس على دين ملوكها) هذه المقولة الجائرة التي كانت سببا مهما للكثير من المصائب والنكبات التي حلت بهذة الامة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاجراءات التأريخية وضياع الفرصة القسم الاول
(22)  تعليقات على ما ينشر على صفحات الفيسبوك
الإفطار في سجن أبي غريب..من الزمن الجميل
سبب البكاء على جرف الصخر..!
الاعلام المسموم والارهاب وجهان لعملة واحدة
دولة إسلامية بهذه المواصفات تكفي..
القشريون صناعة مال السلطة
كيف سيكون طريق العودة الى الزعامة ؟!
من خصائص الحضن العربي
الي يسوك المطي يتحمل العطسات..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك