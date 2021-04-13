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متى نعزز الثقة بصناعتنا الوطنية؟!


 

🖊علي الجوراني ||

 

تعتبر الصناعة في اي بلد مقوما لوجوده ودعامة صلبة ترسخ استقراره وبقاءه وسبب رخائه ورفاه ابنائه وهذا من المسلمات الثابتة لدى التفكير البشري .

غير اننا في بلدنا العراق نجد مجانبة للحقيقة فالبلد يغض الطرف عن منتجاته ويتجه للمستورد مع رداءة نوعيته وتدني مستوياته وفي كثير من الاحيان عدم ملاءمته للاجواء او الاستهلاك المحلي لا لشيء سوى لاعتبارات شخصية تعود بالنفع على اللجان المحلية التي تقوم على مثل تلك التعاقدات.

فما احوجنا اليوم لدعم صناعتنا الوطنية من خلال مؤسسات الدولة قبل المواطنين باعتبار ان جميع الدول ملتزمة بهذا العرف المتمثل بتجهيز دوائرها ومؤسساتها من منتجات الدولة نفسها كونها تكون ذات قوة شرائية عالية وبكميات كبيرة .

نعم ان لجوء الدولة الى سد حاجتها من الاعتماد على صناعتنا لهو السبب الاول في نجاح هذه الصناعات وتحفيزها وبالتالي يعود خيرها على البلد اجمع حكومة وشعبا بدل ان تذهب هذه الاموال وبالعملة الصعبة الى الخارج فأهل البلد اولى بها من غيرهم.

فجميع وزارات الدولة مدعوة اليوم لهذه الوقفة الوطنية الغيورة على بلدها ورفد اقتصاده ونقول لها ان كنتم تبحثون عن الحداثة فمصانعنا كلها محدثة وتضم خطوطا انتاجية متطورة , اما ان كنت تبحثون عن المتانة فكل واحد منا يعلم اصالة المواد الاولية التي تزخر بها ارضنا والتي يعتمد عليها في تشغل مصانعنا وبالتالي يشهد القاصي والداني بقوة ومتانة وجودة منتجات العراق المحلية وبكل انواعها.

وتبقى الغاية من كل ذلك تعريف المستهلكين بمستوى الجودة العالية التي حققتها الصناعات الوطنية على الصعيد الوطني والعالمي، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مع التركيز على أهمية دعم الصناعات الوطنية، وان مثل هذا الدعم من قبلكم بشراء منتجات صناعتنا لا يعني مقاطعة السلع المستوردة أو إغلاق أسواقنا أمامها بل يهدف إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن  وتعزيز ثقته بالمنتج الوطني وجودته”

ان حملة (صنع في العراق) عملت على توعية الصناعيين لاستشعار أهمية الدور الذي ينتظر أن يقوموا به للارتقاء بمنتجهم وتحسين جودته في ظل المنافسة الحادة التي تواجهها هذه الصناعات في السوق المحلي.

ومن هنا فاننا صرخة نطلقها بل نجددها لاننا قد صدحنا بها مرارا وتكرارا ونقول ياوزاراتنا الموقرة متمثلة بالدفاع والداخلية والصحة والاسكان والتربية والتعليم وغيرها ان صناعتنا تيمم عيونها صوبكم وتتمنى منكم ان تلتفتوا لها وتنتشلوها من المؤامرة التي تحاك ضدها من قبل الدول التي تتربص بنا شرا في سبيل ضمان تدفق بضائعها الفاسدة الى اسواقنا.

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